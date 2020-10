BARILOCHE - Con el turismo paralizado desde hace siete meses y la desconfianza que ha generado la pandemia del coronavirus en todo el mundo, las agencias de viajes argentinas ponen ahora parte de sus expectativas en el programa PreViaje 2021. El plan fue lanzado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación la semana pasada con el objetivo de incentivar el consumo de turismo interno.

La propuesta central de PreViaje 2021 es tentar a la gente para que gaste de manera anticipada en turismo en Argentina entre octubre y diciembre 2020 para viajar en 2021: precomprar vacaciones y disfrutarlas el año que viene. Las compras deben realizarse a prestadores inscriptos en el programa -agencias de viaje, líneas aéreas, hoteles y también otros rubros como alquiler de auto, gastronomía o excursiones- y una vez cargados los comprobantes en la web oficial (www.previaje.gob.ar) se obtendrá el reintegro del 50 % de los gastos realizados.

Uno de los rubros incluidos en el plan oficial es el de viajes de egresados o turismo estudiantil, muy golpeado: todos los viajes contratados para este año todavía no pudieron concretarse y como los casos de coronavirus siguen en alza y las clases no están normalizadas, no hay una fecha precisa sobre cuándo podrían viajar los chicos.

"La mayoría espera la reprogramación y un porcentaje del 20% quiere cancelar", explica Adrián Manzotti, al frente de la comisión de turismo estudiantil de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT).

El año que viene

Para los que están en tiempos de decidir qué hacer con el viaje de egresado de sus hijos -primaria o secundaria- puede ser un incentivo saber que los beneficios también corren para el turismo estudiantil. Participan más de 150 agencias dedicadas a este rubro en todo el país. Y se contempla un reintegro con un tope de compra de hasta 200.000 pesos. Hay que tener en cuenta que durante este año, la venta de viajes de egresados "cayó entre un 45 a 60 por ciento", señala Manzotti.

Y agregó: “Es un programa que ofrece muchas ventajas. Contratarlo con una agencia de viajes implica acceder al tope máximo de reintegro y la ventaja de contar con varios servicios juntos en un solo lugar”.

Cuánto cuesta un viaje de egresados

Para tener una idea aproximada de costos, un viaje para alumnos que terminan la escuela primaria y deciden ir a Córdoba, las propuestas varían entre 35.000 y 50.000 pesos, según la duración y los servicios incluidos. El clásico viaje a Bariloche para celebrar el fin de la escuela secundaria cotiza entre 90.000 y 130.000 pesos por alumno.

Con la inclusión de los viajes estudiantiles en el programa "sumamos beneficios para recuperar a uno de los sectores más golpeados dentro del turismo”, agregó Manzotti.

Hay que recordar que este plan de preventa rige hasta el 31 de diciembre de 2020 y el crédito puede utilizase en 2021, en gastos vinculados al sector turístico y en cualquier destino de la Argentina: desde adquirir otro viaje o pasajes aéreos hasta hacer compras en un negocio de souvenires.