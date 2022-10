Tras su mediática separación y las denuncias por parte de su expareja por maltrato, violencia económica, acoso y hostigamiento, ahora los vecinos del country en el que vive L-Gante se quejaron del comportamiento del cantante de cumbia en el barrio privado.

Una mujer, que sería vecina de la expareja de L-Gante, contó al equipo de A la tarde cómo se comportaba el joven en el barrio.

“Tengo la información de una persona que me escribe por privado. Me dice ‘hola, te escribo porque los estoy mirando. Soy vecina de Tamara, del barrio cerrado Country Club del Banco Provincia y aquí no los quiere nadie”, decía el mensaje que le mandó a la panelista Cecilia Carrizo.

Además, el texto indicaba que el cumbiero “entra al barrio con mucha gente, hace desmanes a la salida y lo esperan sus fans. Ella es una pobre chica que está bancando todo aquí y no la quieren. Los alquileres son anuales y son de 300 mil pesos por mes”.

Tamara Báez no tuvo filtros y contó cuánta plata le pasa L-Gante por la cuota alimentaria de su hija

“El tipo entra sin avisar por ser conocido y nosotros, que vemos esta realidad, ella es una pobre chica y él es un desastre; además de adicto, está armado”, denunció en el mensaje.

Según detalla La Cien Radios, los vecinos del barrio privado estarían planeando una reunión de consorcio para reclamar que L-Gante deje su vivienda.