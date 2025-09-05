La industria láctea argentina, que durante décadas fue uno de los motores fundamentales de las economías regionales y un símbolo de la calidad alimentaria nacional, se encuentra hoy atravesando una crisis profunda y multifacética que amenaza con transformar para siempre el panorama productivo y social del sector.

Durante gran parte del siglo XX y principios del XXI, la producción láctea fue sinónimo de progreso para muchas provincias argentinas, fundando identidad y desarrollo en numerosas comunidades.

El colapso de un pilar: la crisis inédita que devora a cuatro gigantes lácteos argentinos

Empresas icónicas como SanCor, Lácteos Verónica, ARSA y La Suipachense fueron pilares de esta pujanza, generando empleo, actividad económica y reconocimiento a nivel nacional e internacional. Sin embargo, la fragilidad que hoy atraviesa el sector no es producto de un accidente reciente, sino la consecuencia de una acumulación de problemas económicos, administrativos y sociales que han devorado la capacidad de respuesta de estas compañías.

LAS CUATRO EMPRESAS LÁCTEAS EN JAQUE

A lo largo de 2025, la crisis se agudizó drásticamente. SanCor, la cooperativa líder que supo ser bandera del sector, se encuentra con sus plantas paralizadas parcialmente y bajo procesos concursales que limitan su capacidad de producción y distribución.

Paralelamente, Lácteos Verónica, que llegó a posicionarse entre las tres principales productoras del país, enfrenta una caída en su abastecimiento de materia prima, lo que la obliga a delegar parte de su producción a terceros y limita severamente la presencia de su marca en las góndolas.

ARSA, por su parte, lucha por mantener la elaboración de productos emblemáticos como los yogures que marcaron una preferencia histórica. La problemática incluye no solo la reducción productiva sino también la dificultad para sostener la producción de la manteca "Tonadita", generada en conjunto con la unión de cooperativas para Elcor.

La Suipachense representa uno de los casos más preocupantes: fuentes internas advierten que podría cesar su actividad productiva en menos de 15 días si no se encuentran soluciones rápidas y eficientes.

FACTORES CONVERGENTES: DE LA PRODUCCIÓN A LA FINANCIACIÓN

El declive no se explica únicamente por la caída del consumo interno, aunque este ha sido un golpe duro. La baja demanda campesina y urbana ha reducido las ventas al detalle de productos lácteos claves como quesos y yogures, algo notorio en supermercados y comercios donde productos tradicionales de estas firmas empiezan a desaparecer o a ser escasos.

Sin embargo, los costos crecientes, tanto en insumos como en logística, energía y servicios, han tensionado las finanzas. A esto se suma el impacto de tasas de financiamiento altísimas, que hacen difícil para las empresas acceder a créditos para capital de trabajo o inversión. La falta de acceso a mecanismos de apoyo estatal o líneas de crédito con condiciones favorables agrava aún más la situación.

El sector lácteo argentino es también sinónimo de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Ahora, más de 2.000 empleados de estas grandes compañías enfrentan la incertidumbre más absoluta. Las denuncias por sueldos adeudados, suspensiones y falta de tareas conforman un paisaje de inestabilidad que afecta no solo a los trabajadores sino a familias y comunidades rurales.

Este escenario ha generado múltiples conflictos gremiales y sociales, con manifestaciones y pedidos de intervención que hasta ahora no han logrado modificar sustancialmente la delicada situación.

¿UN FUTURO CON MENOS MARCAS EMBLEMÁTICAS EN ARGENTINA?

De seguir esta corriente, las consecuencias a corto plazo serán devastadoras. Muchas marcas que marcaron generaciones podrían desaparecer por completo del mercado argentino, dejando un vacío difícilmente reemplazable. La presencia en góndolas de quesos duros SanCor, yogures ARSA o productos de Lácteos Verónica ya muestra señales de reducción, afectando no solo al consumidor sino también al entramado productivo que gira en torno a estas empresas.

La estabilidad de estas firmas es clave no solo para el sector lácteo sino para el desarrollo regional y la recuperación de actividades económicas en localidades que dependen del estado saludable de estas compañías.

En medio de esta crisis, la industria requiere de un conjunto de medidas urgentes y coordinadas para evitar el quiebre definitivo. Es imprescindible una apuesta decidida desde el Estado para brindar líneas de financiamiento accesibles, incentivos para mantener la producción nacional y la promoción del consumo interno. Sin reformas estructurales que contemplen la cadena productiva completa —desde el productor de leche cruda hasta el consumidor final— la fragilidad actual solo tenderá a acentuarse.

Asimismo, la recomposición del diálogo social, con la participación activa de trabajadores, sindicatos, empresas y gobierno es necesaria para evitar una escalada mayor en conflictos laborales que agraven el cuadro.

Con información de iProfesional, editada y redactada por un periodista de ADNSUR