Los sueños se cumplen. Una historia repleta de sacrificio y superación tiene como protagonista a Joel Sánchez, oriundo de Mendoza, quien contó sus vivencias y pese a padecer dificultades económicas, logró recibirse de ingeniero electromecánico luego de rendir en la UTN "Proyecto Final", rompiendo el llanto.

"Al calor del sol y con la ropa sucia en una finca me imaginé un día levantando el cartel de ingeniero electromecánico”, expresó este mendocino de San Martín en la red Linkedin.

El joven tuvo una vida dura. Siendo niño, sufrió el fallecimiento de su padre y la madre salió a limpiar casas mientras Joel y sus hermanos tuvieron que cosechar uvas en fincas de la zona para poder sobrevivir.

“Éramos menores y fue la única salida que encontramos para ganar dinero. La tarea era muy sacrificada pero aprendí mucho, le tomé la mano y pude terminar la secundaria. Me sentía motivado para seguir estudiando, siempre había soñado con ser ingeniero aunque muchos me decían que no era para mí, sino para otro tipo de gente, que era muy costoso y que no lo intentara", indicó a Los Andes.

A su vez, se dio cuenta de sus capacidades y creyó que "podía mucho más y que no había nada que perder. Ingresé al preuniversitario, conté mi historia en la firma constructora José Cartellone, que tomaba pasantes, y quedé seleccionado enseguida, me apuntalaron y me dieron todas las posibilidades para que jamás abandonara mi carrera. Siempre estaré agradecido”, recuerda el joven que actualmente vive en pleno centro de la capital mendocina.

Justamente, agregó que solo "una vez había visitado la ciudad de Mendoza, éramos una familia humilde que nunca antes había salido del barrio Municipal de San Martín. Me perdí un millón de veces y me sucedieron miles de anécdotas”, culminó el ingeniero que cumplió su gran sueño.