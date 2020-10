COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El ministro de Salud, Fabián Puratich, confirmó que el control de DNI en espacios gastronómicos sólo se exigirá al momento de tomar una reserva, pero descartó que se discrimine el ingreso de acuerdo con los días pares e impares. De igual modo, señaló que esa restricción no impedirá el funcionamiento de gimnasios o academias de danzas.

“Hay que aclarar que la terminación del DNI es para hacer la reserva, pero no quiere decir que si va una pareja o toda la familia (al restaurante) se le va a exigir la misma terminación del documento. Sería una locura que sólo puedan concurrir las parejas con la misma terminación de documento. No se va a exigir que todos sean pares o impares al momento de ingresar”, indicó el funcionario.

También precisó que la terminación de documentos no debería dificultar el funcionamiento de gimnasios ni escuelas de danzas, considerando que la nueva modalidad para circulación de pares e impares cambia todas las semanas, al coincidir con la fecha y no con días fijos de la semana. Desde el sector se habían planteado dificultades para conformar grupos en diversos horarios, según la terminación de los DNI.

“Yo creo que le buscan mucho el pelo al huevo realmente –planteó el ministro-, porque los grupos no pueden ser mayores de 10, en cualquier actividad que esté habilitada, pero nadie va a poner una objeción en una actividad grupal por el número de documento; no creo que les haya pasado nunca tener algún problema en ese sentido. Lo que nosotros propiciamos es eliminar la circulación de las personas, si se puede agrupar con el DNI coincidente es lo ideal, porque así disminuimos el 50 por ciento de la circulación, pero no se busca perjudicar a nadie. Me parece que después de 7 meses, del otro lado también hay que ponerle esa voluntad para tratar de resolver esa situación”.

En cuanto a actividades deportivas libres o recreativas, insistió en que la modalidad que se promueve al aire libre y de individual, por lo que volvió a apuntar contra los grupos de entrenamiento. “Nosotros hemos visto a los runners que salen a correr de a 20 y después terminan todos juntos, y eso no está bueno. Sabemos que la actividad es muy buena para nuestra salud física y mental, pero no las formas grupales donde no se respeta ni se cumplen los protocolos de cuidado, ni durante ni en forma posterior a la actividad física”.