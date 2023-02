Los polémicos mensajes que escribió la novia de Thomsen defendiendo al rugbier: "Se defendieron"

Este pasado lunes, los jueces María Claudia Castro, Christian Rabia y Emiliano Lázzari dieron a conocer la sentencia a los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa. El tribunal declaró culpables a los ocho imputados por el homicidio. No obstante, Máximo Thomsen protagonizó el momento más polémico del juicio: se desmayó en la sala de audiencias.

Con el correr de las horas, apareció su supuesta novia Melisa López Marengo, quien hizo un fuerte descargo en las redes sociales. Sus historias generaron una fuerte repercusión y muchos usuarios salieron a cruzarla.

La joven apuntó contra el abogado Fernando Burlando, los medios y la familia del joven estudiante que murió por los golpes que recibió en enero de 2020 a la salida de un boliche de Villa Gesell, y estalló a través de sus historias en Instagram tras conocerse el fallo condenatorio.

“Involucrate para defender un amigo dice el bobo este... es lo que hicieron los rugbiers se defendieron entre ellos igual que esta banda de santurrones, todos los que pelean defienden algo, pendencieros por igual, todos responsables por igual de la muerte del chico”, comentó Melisa mediante historias en la plataforma haciendo referencia a la carta del amigo de la víctima. Asimismo, apuntó contra Julieta, quien fuera la pareja del joven asesinado, quien estaría estudiando en EEUU.

"Los amigos de Fernando no eran ningunos humildes, en realidad tienen mejor pasar que los rugbiers”, indicó la supuesta novia de Thomsen. Como si esto fuera poco, López Marengo también apuntó contra los abogados Burlando y Fabián Améndola; y contra los padres de Fernando, Graciela Sosa y Silvino Báez.

“La gente violenta no quería justicia, quería más violencia, por eso ahora no están conformes con la condena porque quieren que sufran los pibes y sus familias”, reflexionó. “Se pelearon afuera del boliche y van a pagar una condena más larga que los años de vida que tienen. Esta es la Justicia, esos jueces tuvieron la oportunidad de dar el ejemplo y no la usaron”, sumó.

También envió mensajes absurdos hacia los abogados que representaron a la familia Báez Sosa: “Burlando y sus cómplices de la prensa están dándole pie a estos inadaptados para juzgarse de víctimas. Igual que pintan a San Fernando. La banda de doce monaguillos y los patovicas altos violentos también”.

En cuanto a los padres de Fernando, la joven expresó: “Los extranjeros ven cómo nosotros, los argentinos, nos rendimos ante sus buenos modeles. Sin embargo, ellos también esconden un demonio que no es el de la soberbia como nosotros, sino el de la astucia”.