Los perros sin hogar, los más afectados por el temporal de lluvia en Comodoro

Este martes, Comodoro Rivadavia se vio afectada por un fuerte e inusual temporal de lluvia que alcanzó los 120 mm según los datos registrados por el Servicio Meteorológico Nacional.

En este sentido, a lo largo de la jornada se observaron distintas postales que generaron tristeza por el hecho que dejó varadas a varias familias comodorenses.

No obstante, el temporal impactó sobre los más vulnerables, los perritos sin hogar que viven en las calles de la ciudad petrolera.

En este sentido, algunos vecinos mostraron su empatía con los callejeritos. “No es por ofender a nadie pero no voy a dejar a estos perritos afuera. Ellos anoche no durmieron porque no tenían donde hacerlo, hoy van a dormir acá adentro”, publicó Nadia en su cuenta de Facebook.

Comodoro solidario: entregaron tortas fritas y chocoladas a vecinos afectados por el temporal

“No los voy a sacarlos porque la gente crea que es anti higiénico. Si tienen la posibilidad de resguardarlo del agua, háganlo. Ellos no saben pedirlo”, pidió la comerciante.