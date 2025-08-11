El histórico grupo de cumbia Los Palmeras se presentó este fin de semana en el estadio Diego Armando Maradona de Zarate. No fue una fecha más: la banda, acostumbrada a brindar miles de recitales en escenarios de todo el país, tocó por primera vez desde la polémica salida de Rubén “Cacho” Deicas.

En la previa de ese show, Marcos Camino, fundador de la banda, realizó fuertes declaraciones sobre su ex compañero de escenario. “El no está en condiciones mentales de decidir”, aseguró el músico, líder de la banda que se convirtió en sinónimo de cumbia santafesina.

Camino también hizo hincapié en supuestas diferencias en la familia de Deica que complicaron aún más la relación, luego de que “Chacho” sufriera un ACV. “Es imposible cuando tenés cinco hijos y entre los cinco hijos no están de acuerdo”, afirmó el fundador de la banda.

También se mostró muy enojado con las declaraciones realizadas por la familia de Deica. “Nos arruinaron, porque hoy la gente queda con el pensamiento de que él es una víctima, de un grupo que le sacó provecho, cuando es todo al revés. Él consiguió todo a través de Los Palmeras, porque cuando él vino vivía en la casa de los suegros y hoy tiene muchísimas propiedades”, sostuvo.

Consultado sobre si le gustaría que el cantante vuelva a ser parte de la formación, fue categórico: “Pasaron muchas cosas y me agredieron demasiado. Me lastimaron hasta el alma, especialmente uno de los hijos de él dijo barbaridades. Es difícil decir ‘no paso nada’. Yo perdono pero no olvido. Me hicieron mucho daño y lo peor es que él no salió a decir que la cosa no era así. Él aprovechó la situación para victimizarse”.

LA DESPEDIDA DE “CACHO” DEICAS

A finales de junio, luego de que Los Palmeras informaran su desvinculación, Deicas realizó un posteo en las redes sociales para despedirse de los fanáticos.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante agradeció el acompañamiento del público y compartió un mensaje emocional. "Nunca voy a dejar de agradecer todo el apoyo que me han dado ayer, hoy y siempre", escribió. El texto fue acompañado por un fragmento de la canción Cumbia compañera, que dice: "Cumbia, compañera de tantas noches llenas de encanto. Bórrame esta pena que me tortura, que me arrebata".

Frente a esta situación, Deicas optó por responder con serenidad. No apuntó contra sus ex compañeros, sino que centró su mensaje en el vínculo que mantiene con el público. “Me han mandado muchas palabras preciosas, que me ayudaron a restablecerme de la mejor manera”, señaló en un video difundido en redes.

Junto al video, el músico compartió un comunicado escrito donde explicó las razones de su alejamiento. “Los intereses de unos y de otros no coinciden”, sostuvo. Con esa frase dejó en claro que, más allá de su recuperación física, hubo diferencias internas que impidieron su regreso a la banda.