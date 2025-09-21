Los gritos de un hombre en situación de calle evitaron que lo compactaran en un camión de basura

Un hombre en situación de calle fue rescatado de manera milagrosa en el barrio Nueva Córdoba, después de quedar atrapado dentro de un camión recolector de basura que ya había iniciado el proceso de compactación.

Se trata de Walter Gabriel Banegas, de 35 años, quien había buscado refugio en un contenedor para resguardarse del frío y la lluvia sin sospechar el riesgo que corría.

El episodio ocurrió sobre la avenida Vélez Sarsfield al 1200, mientras el vehículo realizaba la recolección de residuos.

Al volcar el contenedor, Banegas cayó dentro de la caja del camión y los trabajadores no se percataron de su presencia. Poco después, el sistema de compactación se activó automáticamente y el vehículo recorrió unos 300 metros.

El comisario Claudio Jiménez calificó el desenlace como un “milagro”, subrayando que la rápida intervención del personal evitó una tragedia.

Los operarios oyeron gritos que provenían del interior del camión y consiguieron detener el mecanismo a tiempo. Luego llegó personal de la Dirección de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), que concretó el rescate.

Una vez liberado, Banegas fue atendido por una ambulancia y trasladado al Hospital Misericordia. Desde el centro de salud informaron que presenta politraumatismos y fracturas en miembros superiores e inferiores, aunque su estado es estable.