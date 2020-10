RAWSON (ADNSUR) – Carlos Milani, secretario del Sindicato de Trabajadores Viales Provinciales del Chubut (Sitravich), confirmó a ADNSUR que continúan las medidas de fuerza en el sector con cortes de ruta en reclamo por una respuesta acerca del pago de salarios pendientes. Y además, están aguardando una reunión con autoridades provinciales acerca de cómo será la salida del pago escalonado, anunciada por el gobernador Mariano Arcioni la semana pasada.

“En la conferencia de prensa se habló de los pagos futuros que el Gobierno va a encarar, entre ellos el día 16 se van a depositar los rangos 1, 2 y Salud. También, se dijo que –en noviembre- se saldría del pago escalonado. Quedaron cosas pendientes que no se aclaró porque se anunció que se sale del pago escalonado pero no se precisó cuándo se va a pagar el tercer y cuarto rango de agosto tanto de activos como de jubilados”, manifestó.

Además, indicó que el gobierno debe aclarar a los gremios los anuncios realizados y cómo plantean salir del pago escalonado. “Luego hay que ver todas las acreencias que el Estado provincial tiene con los trabajadores. Sabemos de 2 sueldos más el aguinaldo pero tenemos aún deudas pendientes de las cláusulas gatillo. Se fueron dejando deudas y no se aclara cuándo ni cómo se van a pagar”, dijo.

Milani aclaró que desde la semana pasada se reclama una reunión con el gobernador y el ministro de Economía “ellos decidieron hacer estos anuncios en vez de recibir a los trabajadores. Es necesario clarificar para poder transmitir a los trabajadores y terminar con especulaciones en torno a los salarios de los trabajadores”, sentenció.

Asimismo, recordó que todavía hay atrasos de dos masas salariales y el aguinaldo del que aún no se sabe nada. “Sólo dijeron que en algún momento, se va a pagar. En la medida que no se regularicen las deudas que están pendientes, van a seguir las medidas de fuerza en la medida en que no haya respuestas concretas y que sean aceptadas por el conjunto de los trabajadores”, advirtió.