Comodoro Rivadavia enfrentó un corte de luz inesperado este miércoles al mediodía, generando alerta naranja en la ciudad. El suministro eléctrico se interrumpió durante varios minutos en diversos barrios y sectores.

El corte afectó a los vecinos de Máximo Abasolo, Las Flores, La Floresta, San Martín, Zona de Quinta, Radio Estación, Jorge Newbery, 9 de Julio, 13 de Diciembre, Ceferino, Quirno Costa, San Isidro Labrador, Pueyrredón, José Fuchs, Roca, Presidente Ortiz, Covicup, 25 de Mayo, Industrial y parte del sector Kilómetro 3, incluyendo Fray Luis Beltrán, Caballerizas, Aeronáutico, Marquesado y Sismográfica. También se encuentran afectados los sectores de antenas en el Cerro Chenque, zonas de Loma, el Centro, hasta Avenida Constituyentes y Ruta 3.

La empresa responsable del servicio eléctrico, la SCPL, informó a sus asociados que el corte fue de manera imprevista, considerando las condiciones climáticas.

En medio del alerta naranja por fuertes vientos, se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ya que, según informaron desde el Servicio Meteorológico Nacional, se registraron vientos de 54 Km/hs, con ráfagas de 104 Km/h.

Las autoridades locales y la empresa trabajan para restablecer la electricidad a la brevedad posible, priorizando la seguridad y el bienestar de los habitantes afectados. Se recomienda a los vecinos evitar el uso de ascensores y desconectar equipos eléctricos hasta que se normalice el servicio.

COMODORO, BAJO ALERTA NARANJA POR FUERTES VIENTOS

En diálogo con ADNSUR, Sebastián Barrionuevo detalló: “El Servicio Meteorológico Nacional nos indicó que para esta jornada, más que nada en el horario entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde, tenemos una alerta naranja con vientos que podrían llegar a alcanzar los 120 km/h”.

Por otro lado, agregó que “está claro que en el resto de la jornada también, desde anoche hasta última hora de la noche, continuamos con alerta amarilla con vientos que podrían llegar a los 90 km/h”.

Barrionuevo subrayó que hasta el momento no han recibido reclamos ni ocurrido incidentes importantes: “Hasta el momento no hemos tenido ninguna intervención ni ningún reclamo de algún vecino que haya sido afectado, pero, por supuesto, en ese sentido nosotros lo que hacemos, sobre todo para la alerta naranja que corresponde al horario extremo, es reforzar las guardias, estar prestos y atentos a cualquier requerimiento”.

Además, destacó que las alertas amarillas son relativamente normales para la zona, pero la naranja es poco habitual: “Hace rato que no teníamos una seguidilla, semana tras semana, con alertas de estas características. Sí, las amarillas son algo relativamente normal para Comodoro, pero la naranja no; es poco habitual. No nos sorprende, porque décadas atrás nos pasó en varias situaciones similares, pero no tenemos otra alternativa que manejar la situación según lo que indica el Servicio Meteorológico y trabajar en consecuencia, reforzando guardias, preparando el personal y estando atentos”.