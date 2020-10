Una opción para no cocinar

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Desde hace unas dos semanas los Food Trucks (carritos de comidas) ubicados en la Plaza San Martín y afuera del Liceo Militar Roca se encuentran trabajando los días viernes y sábado bajo la modalidad de delivery y take away a partir de las restricciones vigentes. Hoy continuarán abiertos desde las 12 y hasta las 21.

Uno de los trabajadores, Carlos Sebastián manifestó que “gracias a Dios seguimos trabajando, cumpliendo a rajatabla con los protocolos que nos exigen porque para la gran mayoría es nuestra única fuente laboral. Son todos familiares los que dependen cien por ciento de esta fuente de ingreso y vamos a estar bien mientras podamos seguir trabajando”.

Asimismo, apuntó que “se trabaja bajo modalidad de take away, pedís en el lugar y esperás detrás de la línea, si no se puede solicitar por WhatsApp o por las diferentes páginas de Facebook de los carritos. También hacemos delivery”

Respecto a los meses que estuvieron sin trabajar, señaló: "Fue durísimo para nosotros como lo fue con todo el mundo, pero ahora nos dan esta oportunidad y trabajamos cuidándonos lo más que podemos" y aclaró: "estamos viernes y sábados de 12 a 21 horas y esperando a ver qué pasa la próxima semana, quizás se habilita la apertura los domingos y sería bueno porque es más trabajo para todos”.