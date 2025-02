Los focos de Epuyén están contenidos tras 19 días de incendio

Este jueves por la noche, el Comité de Emergencia brindó una conferencia de prensa refiriéndose a los incendios que afectan al noroeste de la provincia del Chubut y señalaron que el fuego en Epuyén, tras 19 días, está contenido.

César Salamín, intendente de El Hoyo, expresó que el fuego en la zona de la localidad está contenido y que no hubo inconvenientes en lo que tiene que ver con la infraestructura. “Queremos llevar tranquilidad a todos los que nos visitan, este fuego está contenido, pero no está extinguido. No afectó a los principales puntos turísticos y no tuvimos daños de infraestructura. Seguimos funcionando normalmente, estamos trabajando con todos los recursos a disposición. La ruta no está cortada, hay un desvío preventivo porque justo donde se ingresa al lugar del incendio es un camino estrecho. Está en una curva, por eso se decidió desviar el tránsito hasta que se termine”, señaló.

Por otra parte, el jefe comunal de Epuyén, José Contreras, comentó que “saltaron focos secundarios que pudieron ser contenidos para que no avancen para el sector de Laguna de las Mercedes”. En ese sentido, señaló que este viernes desde las 07:30 de la mañana “estaremos trabajando con el personal y los vehículos de la municipalidad. En el primer día se evacuó a una persona, el resto de los pobladores siguen en el lugar”, afirmó.

En ese tenor también emitió declaraciones Vanina Strobl, técnica del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, llevando tranquilidad a la zona. “Epuyén se declaró contenido después de 19 días y hay que recalcar el enorme esfuerzo en esa zona en particular. Se mantiene bajo observación, está la brigada haciendo presencia y recorriendo para detectar posibles puntos que se puedan reactivar cuando aumenta la intensidad del viento y la temperatura después del mediodía. Son excelentes noticias en este marco al tener un incendio contenido”, manifestó.

“El incendio en La Batea sigue activo, en la zona de Río Pico. Estimamos cerca de 4.000 hectáreas afectadas. Tenemos 70 personas destinadas a la línea más los medios aéreos y mañana viernes llegarán 50 bomberos de Córdoba a sumarse a la parte de combate”, agregó.

Por último, Strobl se refirió a las condiciones climáticas de las próximas horas que podrían ser clave: “se espera un aumento del viento y otro significativo en la temperatura donde bajará la humedad relativa. Durante la noche y la mañana no veremos complicaciones, pero después del mediodía se reactivan los focos en las zonas más peligrosas”, finalizó.