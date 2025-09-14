Los fanáticos de los autos chubutenses tienen un encuentro imperdible especial con joyas de todos los tiempos

Dolavon es sede este domingo de la 5° Exposición del Automóvil, una cita que ya se ha consolidado como un clásico de la región y que convoca a fanáticos de los motores de toda la provincia.

La jornada se llevará a cabo este domingo 14 de septiembre, de 11 a 22 horas, con entrada libre y gratuita.

Organizada por el municipio en conjunto con Lópezam Team, la propuesta promete ser una experiencia imperdible para disfrutar en familia y con amigos.

La exposición ofrecerá una amplia muestra de autos clásicos, camionetas, motos y hot rods, invitando a recorrer la historia y la pasión por los motores en un sólo lugar.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Habrá también shows en vivo, stands gastronómicos y una feria de emprendedores que transformarán la exposición en una verdadera fiesta comunitaria para todos los asistentes.

La propuesta se completará con una grilla artística imperdible:

📌Cristian Blanco (14:00 hs),

📌Serie 2 (16:00 hs),

📌Revival, tributo a Creedence (18:00 hs) se presentarán sobre el escenario principal y para el 📌cierre se anunció el gran show de La Espina Rock (20:00 hs).

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

“La invitación ya está hecha, sin dudas no te podés perder la oportunidad de disfrutar de esta gran fiesta de los motores en el corazón del valle”, destacaron los organizadores.