Los fanáticos de los autos chubutenses tienen un encuentro imperdible especial con joyas de todos los tiempos
La localidad de las norias vive este domingo la 5° Exposición del Automóvil. “Fierros”, música y eventos para toda la familia en una jornada ideal para el disfrute.
Dolavon es sede este domingo de la 5° Exposición del Automóvil, una cita que ya se ha consolidado como un clásico de la región y que convoca a fanáticos de los motores de toda la provincia.
La jornada se llevará a cabo este domingo 14 de septiembre, de 11 a 22 horas, con entrada libre y gratuita.
Organizada por el municipio en conjunto con Lópezam Team, la propuesta promete ser una experiencia imperdible para disfrutar en familia y con amigos.
La exposición ofrecerá una amplia muestra de autos clásicos, camionetas, motos y hot rods, invitando a recorrer la historia y la pasión por los motores en un sólo lugar.
Habrá también shows en vivo, stands gastronómicos y una feria de emprendedores que transformarán la exposición en una verdadera fiesta comunitaria para todos los asistentes.
La propuesta se completará con una grilla artística imperdible:
📌Cristian Blanco (14:00 hs),
📌Serie 2 (16:00 hs),
📌Revival, tributo a Creedence (18:00 hs) se presentarán sobre el escenario principal y para el 📌cierre se anunció el gran show de La Espina Rock (20:00 hs).
“La invitación ya está hecha, sin dudas no te podés perder la oportunidad de disfrutar de esta gran fiesta de los motores en el corazón del valle”, destacaron los organizadores.