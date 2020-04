COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Mientras algunas personas no le dan importancia al lema #QuedateEnCasa, otras lo toman al pie de la letra, tanto que incluso evitan los centros asistenciales para evitar contagios, pero de esa forma también evitan la posibilidad de chequear el avance de alguna enfermedad preexistente o algún síntoma agudo que debe ser atendido por un médico.

En Estados Unidos, país que tiene la mayor cantidad de infectados y de muertes, temen que otras patologías causen un sinnúmero de decesos producto de los efectos colaterales del coronavirus: entre ellos una mayor cantidad de síndromes coronarios agudos que deben ser tratados.

En Comodoro Rivadavia, el panorama también preocupa, en virtud que algunos datos indican que las consultas médicas y las urgencias coronarias disminuyeron hasta un 90%. La gran pregunta es ¿qué pasa con esos pacientes?

BAJARON UN 90% LAS CONSULTAS

Los médicos Juan Manos y María Marta Seleme este martes fueron los protagonistas del ciclo de entrevistas del Facebook Live de ADNSUR y contaron cuál es el panorama en la ciudad, donde ya se registrados dos casos confirmados de coronavirus.

Manos aseguró que “desde que comenzó la pandemia “en forma inexplicable bajaron hasta en un 90% las consultas y las intervenciones” relacionadas a problemas cardiovasculares.

En ese sentido, explicó que a nivel mundial “en principio se creía que era porque todos estaban abocados al tema de las urgencias suscitadas por el coronavirus”, pero luego se descubrió que “los pacientes quizás tenían miedo de concurrir a la consulta, estaban en cuarentena, minimizaban los síntomas o tenían miedo de salir a la calle”.

El especialista cree que es una combinación de ambas cosas, aunque admite que es difícil precisar qué está pasando “con las enfermedades cardiovasculares, porque también se vio que aumentaban los números de muerte súbita en domicilios”.

En Comodoro Rivadavia las consultas de urgencias también cayeron al punto de preocupar. “Comparado con el año pasado nosotros estábamos atendiendo entre 8 y 10 urgencias cardiológicas que terminaban en alguna intervención, ya sea por infarto o alguna otra cuestión, y ese número bajó al 90%, indicó el especialista.

Y a modo de diagnóstico, analizó: “Pienso que la principal causa es que los pacientes tienen miedo de consultar o no saben cómo hacerlo; y segundo es desde el punto de vista médico que le estamos ofreciendo para que ellos se saquen el miedo y tengan la posibilidad de real de acercarse a un médico para que los oriente”.

La principal preocupación del cardiólogo pasa por los pacientes crónicos. Por esa razón, ante una molestia recomienda “saber diferenciar los síntomas”.

“Una cosa es el paciente que tiene antecedentes y otro es el paciente que no tiene problemas cardiovasculares. Se ha remarcado que los pacientes cardiovasculares están más predispuestos a complicaciones, pero también esas complicaciones podrían ser mucho peores si no tienen un control cardiológico que permita prevenirlas. Entonces deberían comunicarse con su médico de cabecera, recomendó.

“El síntoma clave es el dolor de pecho, que es un dolor que se presenta como una sensación de peso que se puede ir a la mandíbula o al brazo izquierdo. No pinchazo o quemazón. Puede tener distintas intensidad y puede irse al cuello, la mandíbula y el brazo izquierdo. El otro síntoma es la falta de aire, y ahí tenemos un problema porque es un tema preocupante con esto de la viremia, pero la diferencia es que si tengo falta de aire y no he tenido fiebre ni otro de los síntomas puede que sea algo cardiovascular”, detalló.

Manos recomienda que “ante la duda la gente no dude en consultar”, principalmente por la alta mortalidad que tienen las patologías cardiovasculares. “Se habla que esta pandemia tiene una mortalidad del 4 o 5%, pero si la llevamos a todos los que están contagiados y fueron testeados, seguramente es menor. La mortalidad cardiovascular es casi 2 o tres veces por encima de lo que es el Covid - 19 y estamos viendo que mucho de lo que tendría que aparecer no aparece y nos preocupa”, admitió.

CONSULTAS POR TELÉFONO

Frente a este panorama, en tiempos de tutoriales, clases online, home office, Clínica del Valle optó por habilitar una línea telefónica para pacientes crónicos.

La médica María Marta Seleme explicó que la idea surgió a partir de estos datos y la importancia de continuar haciendo consulta. “Consideramos que hay que continuar haciéndolas. Nosotros tratamos muchas patologías crónicas y el paciente debe ser controlado periódicamente y recibir la medicación como corresponde. Desde la Clínica en primera instancia tratamos de llamar a los pacientes para ver si estaban cubiertos con la medicación y saber cómo estaban los pacientes que habían consultado en los últimos 45 días. Pero hace dos semanas, estamos en condiciones de haber telemedicina y creemos que es una forma más de acercarnos y de cuidar a los pacientes con la patología crónica”, indicó.

La línea - 02974938660 - está habilitada de 8:00 a 20:00 horas, destinada a guardia cardiológica, y según explicó Seleme “es un aprendizaje permanente”.

“Yo creo que la telemedicina es algo que viene para quedarse. Estaba dando vueltas entre nosotros, pero yo creo que vamos a tener que hacer más uso de la telemedicina y aprovechar los recursos de la tecnología. En casos de control recomendamos tener una charla por telemedicina con su cardiólogo, saber cómo se siente, pero si no hace falta un control urgente no acudir a la guardia. Pero en cuanto a lo agudo, que nos preocupa muchísimo, pedimos que los pacientes si concurran a las guardias porque en el infarto de miocardio lo que vale es el tiempo y el pronóstico del paciente va a ser mejor”, sentenció.