Representantes de los clubes de la liga independiente del fútbol barrial de Trelew, se reunieron el martes en el Gimnasio Municipal N° 1 para pedir por la continuidad del torneo, que todavía sigue en duda tras los incidentes del sábado en los que hubo dos apuñalados y policías golpeados.

Los dirigentes de los 130 clubes que participan en la competencia coincidieron en que “la violencia no proviene del ámbito fútbol sino que está afuera”. Entendieron el deporte no debería pagar por las acciones de esta persona que apuñaló a dos hinchas, que ahora deberá responder ante la Justicia.

El presidente del torneo, Néstor Chaves, ratificó que el pedido de los clubes es que la liga siga disputándose en las canchas de “Marquitos” los fines de semana. Para que esto suceda, tendrían que reforzar la seguridad con más policías.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

"La Liga va a seguir. El hecho que ocurrió no tiene nada que ver con el deporte, la gente va a jugar al fútbol. Hay más de 150 personas que van a jugar y el fútbol no lo quiere perder por nada del mundo”, dijo el presidente.

Según declaró Chaves a Jornada, los clubes pedirían apoyo a la provincia y la Municipalidad para garantizar las condiciones mínimas de seguridad en las canchas.. “Para este fin de semana se necesita Policía. La gente quiere ir a la cancha. No quieren que la Liga no exista”, dijo el dirigente.

Por último, el dirigente pidió que los jugadores y los hinchas no paguen por dos o tres inadaptados que no tienen nada que ver con el fútbol. “Lo que ocurrió es ajeno a los chicos que juegan a la pelota. Puede ocurrir ahí, en el barrio o en la calle. Son tres personas de afuera que no están en ningún club", concluyó.