Los despidos en el sector petrolero golpean al mercado inmobiliario: devuelven casas porque los contratos no se pueden sostener

El mes de mayo arranca con un nuevo golpe al bolsillo de los inquilinos de Comodoro Rivadavia: los contratos de alquiler ajustados por el Índice de Contratos de Locación (ICL) registran una suba del 8,43% respecto al trimestre anterior.

Aunque el índice viene en baja en términos relativos, el impacto acumulado para los inquilinos sigue siendo alto. "Se mantiene entre un 8% y un 10% cada tres meses, lo que sigue generando presión en los hogares", explicó Jorge Altuna, dueño de una inmobiliaria local, en diálogo con medios radiales.

Pero el problema va más allá del ajuste. Lo que preocupa en el sector es el creciente número de devoluciones de propiedades motivadas por los despidos en el sector petrolero y en empresas asociadas a la actividad hidrocarburífera.

“En los últimos dos o tres meses tuvimos muchísimas desocupaciones. Empresas como Halliburton, DLS, Tuboscope, entre otras, vienen realizando despidos y eso repercute directamente en el mercado inmobiliario”.

El escenario es claro: hay trabajadores que pierden su empleo y se ven obligados a entregar las viviendas que alquilan, ya sean costosas o modestas. "No importa si el alquiler era de medio millón o de dos millones, si te quedás sin trabajo tenés que buscar un plan B. Muchos se achican, buscan algo más barato o directamente se vuelven a sus ciudades de origen", relató.

Este fenómeno no es aislado. Altuna aclara que, si bien no es una estampida, el volumen de devoluciones es significativo. "No son masivos, pero tampoco casos sueltos. Hay varios, y se sienten mucho", afirmó.

BAJÓ LA DEMANDA Y AUMENTÓ LA VACANCIA

Una de las señales más preocupantes es la caída de la demanda. A diferencia de otros momentos del mercado, en los que las propiedades se alquilaban rápidamente tras ser desocupadas, ahora muchas permanecen vacías por tiempo indeterminado. "Antes, una propiedad duraba una semana desocupada. Ahora ya no. Hay propiedades vacías por todos lados, y las ventas también están completamente paradas" , remarcó Altuna.

La causa de fondo es estructural: la crisis del petróleo en Comodoro está provocando una reconfiguración del mapa laboral en la región. “Todo el trabajo se está yendo a Neuquén, a Vaca Muerta. El 80% de la actividad se está trasladando allá. Acá cada vez hay menos movimiento"

CAMBIOS ESTRUCTURALES: FIN DE LOS AJUSTES ANUALES

En cuanto al régimen de actualizaciones, los contratos firmados bajo la nueva ley de alquileres ya no contemplan ajustes anuales. “Ahora todos los contratos se actualizan cada tres o cuatro meses. Ya no quedan aumentos anuales, salvo en contratos viejos que todavía siguen vigentes", detalló.

Estos contratos anteriores, sin embargo, reflejan un ajuste brutal: “Al que le toca renovar un contrato viejo ahora le suben alrededor de un 180% respecto al valor anterior. Pero le queda ese precio fijo por un año más. Son contratos firmados bajo la modalidad anterior", comentó Altuna.

UN MERCADO DE RECONVERSIÓN

En este contexto de caída del empleo, devoluciones masivas, falta de demanda y precios en alza, el mercado inmobiliario de Comodoro Rivadavia atraviesa un proceso de reconversión forzado.

“Estamos en un momento bisagra. La ciudad ya no concentra el trabajo que tenía, y eso está desarmando el esquema tradicional de alquileres. Hay que esperar cómo se reacomoda todo esto en los próximos meses”

Mientras tanto, los inquilinos enfrentan subas trimestrales que complican la planificación familiar, y los propietarios comienzan a experimentar con una vacancia que hasta hace poco era impensada en una ciudad con fuerte demanda habitacional. La crisis del petróleo ya no solo se ve en las plantas: también se siente en los carteles de “se alquila” que se multiplican por toda la ciudad.