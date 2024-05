El presidente de la Federación de Bomberos de Comodoro Rivadavia advirtió las serias dificultades que tendrá para hacer frente al incremento en la tarifa de gas, debido a la abrupta suba del costo y la falta de respuesta a las líneas de ayuda que se establecieron principalmente por dos leyes, tanto a nivel provincial como nacional.

“Yo venía escuchando eso de que se postergó el aumento de este mes, pero hoy a la mañana me encuentro con la novedad que nos habían llegado las facturas de gas de todos los cuarteles y pasamos de un valor de 110 ó 120.000 pesos, a 987.000 pesos”, comentó Felipe di Marco, en diálogo con Actualidad 2.0.

El referente de los servidores públicos lamentó que a nivel nacional existe una ley aprobada para eximir a los bomberos del pago de los servicios públicos, pero esa norma nunca se reglamentó.

Desbarataron un kiosko narco cerca de una escuela que operaba con Mercado Pago

“Hace 2 años o más venimos haciendo el reclamo, hicimos notas a Camuzzi y al Enargas, pero no tenemos respuesta, ni siquiera nos dicen que ‘no’. Tendremos que pagar esta factura como sea, porque si no, nos van a cortar el servicio. Tendremos que juntar con los recursos, a través de los aportes voluntarios de la gente, porque calculo que esto va a seguir aumentando, más ahora que viene la temporada fría”, indicó.

BENEFICIO EN LA ELECTRICIDAD

Di Marco reconoció que desde la SCPL no se les cobra el servicio de electricidad, por lo que esperan que la empresa distribuidora de gas aplique el mismo beneficio, más aun considerando la norma que se aprobó a nivel nacional para eximir a los bomberos de todo el país del pago de los servicios.

Además, Di Marco lamentó que tampoco se está aplicando la ley provincial aprobada en septiembre del año pasado, por la que se asignarían fondos para los cuarteles de bomberos de Chubut, para la compra de equipamiento.

Neuquén exige el pago de una deuda millonaria al gobierno nacional

“Hemos tenido también una suba muy grande en el costo de los insumos, lo que nos costaba 4 millones de pesos para equipar a un bombero hoy nos cuenta 8 millones y continuamente tenemos que renovar esos equipos”, detalló.

“La ley que se aprobó el año pasado en la provincia está reglamentada, pero todavía no hemos recibido nada, no sé por qué pero todavía no hemos recibido esos aportes”, precisó.

Finalmente, Di Marco aseguró que más allá de las dificultades, “nosotros vamos a seguir estando, los 365 días del año, las 24 horas del día al servicio de la comunidad”.