COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – El viernes pasado, el buque pesquero “Verdel” llegó desde Mar del Plata al puerto de Madryn. Parte de la tripulación manifestó tener síntomas compatibles con el coronavirus, y pese a haber embarcado con test negativos, días después se volvieron a repetir los hisopados y al menos 45 de ellos dieron positivo de coronavirus.

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich se refirió a esta situación y habló del test PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) y sus resultados. “Por eso insistimos tanto con el PCR, como que tuviera poder predictivo negativo, vos te hacés un PCR negativo y ya está, pero no es así”, indicó.

Y explicó que el resultado del hisopado dice que en ese momento una persona no está enferma “y no dice si está contagiada o si en tres o cuatro días presenta sintomatología. Una PCR negativa no descarta que uno no está enfermo”, manifestó, es decir que no determina que no se esté desarrollando la enfermedad.

En este contexto, Puratich destacó que “si uno es contacto estrecho o sospechoso te tenés que quedar en aislamiento porque podes desarrollar la enfermedad”, y cumplir con los 14 días de Aislamiento Social Obligatorio, a pesar de tener el resultado del hisopado negativo.

Por último, el ministro explicó que uno está completamente seguro que no tiene la enfermedad, cuando “fuiste contacto estrecho y después de estar en aislamiento, ahí recién vas a saber si tuviste o no la enfermedad y si desarrollaste un anticuerpo. La gente se queda tranquila después del hisopado negativo y eso nos pone más nervioso porque empiezan a hacer una vida normal y eso es un error”, dijo.

Además, aseguró – a FM Del Viento - que “nosotros tratamos de ser claro con esto, un hisopado negativo no descarta nada, lo único que protege es el aislamiento, seguir ese tiempo en tu casa para bloquear la enfermedad”.

Los test PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), son un análisis genético que detecta y cuantifica el virus. Pero los médicos insisten en que pueden producir falsos negativos. De ahí la importancia de que todo aquel que haya mantenido contacto con un caso confirmado, permanezca confinado 14 días. Incluso si la PCR no da positivo.