SARMIENTO (ADNSUR) - La escasez de fondos para solventar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura fue el eje de la sesión desarrollada en la tarde de este lunes en la localidad de Sarmiento. Es así que los consejeros definieron que los concursos comenzarán a ser arancelados de aquí en adelante, y además se analizó la posibilidad de suspender directamente las convocatorias a cubrir vacantes en los próximos meses, por no disponer de los fondos necesarios.

El Consejo de la Magistratura comenzó a sesionar a las 15 horas en el Salón de los Intendentes de la localidad de Sarmiento, acompañados por el jefe comunal Sebastián Balochi y 13 miembros para tratar los 6 puntos previstos en el Orden del Día.

Hasta las 19 horas se habían aprobado los tres primeros puntos del Orden del Día, y el tema que generó la discusión más álgida fue el del arancelamiento de los concursos, que luego de un extenso debate logró una aprobación por amplia mayoría con sólo un voto en contra. De este modo, los consejeros resolvieron que quienes pretendan concursar en el futuro, sea para cargos de jueces, fiscales o defensores, deberán abonar una suma monetaria como derecho a participar, aunque resta estudiar cuál va a ser la forma de implementación.

Respecto a la situación financiera, se expuso la crítica situación presupuestaria a nivel provincial y de qué manera afecta el funcionamiento del Poder Judicial así como del Consejo de la Magistratura, lo que llevó a considerar la alternativa de la suspensión de concursos, aunque aún sin definiciones de fondo.

En ese sentido, luego de la exposición de la gravedad del tema económico por parte del presidente Enrique Maglione, se llegó a la conclusión de que por el momento no hay posibilidad de realizar concursos, dado que no hay recursos. Por ejemplo, se mencionó que a valores actuales, para realizar un llamado a concurso durante tres días de sesión del Consejo de la Magistratura, se necesitaría contar con la suma de 700 mil pesos, que hoy no está disponible.

Respecto a los temas aún pendientes de tratamiento en la primera sesión de 2020, figuraban en cuarto lugar la Reforma de los Reglamentos del Consejo de la Magistratura; luego como quinto tema estaba prevista la reunión de la Comisión de Presupuesto e informe; y el último de los puntos a abordar estaba vinculado a un proyecto de Acuerdo Marco y Específico en Materia de Género, relativo a la vigencia de la Ley Micaela y a la realización de capacitaciones en ese sentido.