COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El martes pasado, el ministro de Salud, Fabián Puratich, había manifestado que habilitarán los casinos y salas de juego en toda la provincia e indicó que "se van a habilitar las primeras dos etapas de un grupo de cuatro, con una primera fase, que se refiere a la virtualidad y la segunda que habilita solo a la utilización de máquinas tragamonedas".

Sin embargo, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, permenecerán cerrados, ya que la situación epidemiológica es diferente al resto de la provincia por los casos positivos de coronavirus que hay, prácticamente, todos los días. El último parte epidemiológico del miércoles a la noche, informó que la ciudad cuenta con cinco nuevos casos positivos, lo que asciende a 243 contagiados.

Según informó Diario Crónica, autoridades mantendrían este jueves un encuentro con referentes del gremio de trabajadores de juegos de azar (ALEARA) para dialogar sobre la actividad y las posibilidades de avanzar lo más pronto posible en la reapertura que se torna indispensable para que el sector que venía percibiendo un 75 por ciento de su salario vuelva a cobrar la totalidad del mismo.

ENTRENAMIENTO, MISAS, TURISMO Y TALLERES EDUCATIVOS

La provincia de Chubut, además habilitó el entrenamiento físico en clubes, las celebraciones religiosas, el turismo dentro de una comarca y los talleres educativos extracurriculares, como parte de la flexibilización del aislamiento social por el coronavirus, había anunciado el ministro de Salud, Fabián Puratich.



El funcionario aclaró que los entrenamientos físicos "deberán ser sin contacto" y precisó que "todavía no están habilitados los deportes grupales ni de contacto”.



Puratich dijo que se permitirán las actividades educativas extracurriculares (como talleres particulares), que podrán funcionar con un máximo de 10 personas, al igual que los talleres de capacitación y formación cultural, pero sin presentación de obras.



"Las misas se realizarán con una cantidad reducida a un 30% de la capacidad de las instituciones", señaló el titular de la cartera sanitaria de Chubut.



En diálogo con Télam, Puratich afirmó que "a partir de este mes quedan habilitadas las actividades acuáticas y de natación".



En relación al turismo comarcal, aseguró que "se habilitó tras fijarse protocolos", pero insistió que no se permite el turismo entre diferentes comarcas.



En cuanto al automovilismo, cuya apertura es solicitada por asociaciones de pilotos, Puratich aclaró que "no empezará porque pese a haber presentado protocolos de excelencia, no queremos la aglomeración de gente”.



Por último, señaló que el fútbol 5 “no está habilitado en ningún lugar de la provincia y si la práctica se realiza se tiene que denunciar”.