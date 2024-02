A tan solo 30 kilómetros de la ciudad de Viedma, se encuentra el balneario El Cóndor, una pequeña villa de construcciones bajas que se destaca por el ritmo lento y descontracturado de las familias que se instalan para gozar del verano patagónico.

Una vereda con cerco bajo y tamariscos se extiende a lo largo de la zona urbana y separa al caminante del mar y la arena mojada. Por allí trotan los deportistas, las familias comparten la hora del mate y algunos simplemente se sientan para perder la vista en el mar infinito.

Neuquén y Río Negro entre las provincias con alerta roja por el calor extremo

La avenida costanera tiene heladerías, pequeños restaurantes, complejos de alquiler temporario y varios campings. Las tiendas de almacén, churrerías y la oficina de información turística del Municipio de Viedma se revolucionan solo por instantes, hacer colas interminables no es un clásico en El Cóndor.

PLAYAS CON ENCANTO

Las playas de la zona céntrica son de arena y cuando baja la marea aparece la restinga. Es habitual ver a los más pequeños jugar en los pozones mientras tratan de agarrar con sus manos algún pececito que perdió de su cardumen.

Hacia el norte, en dirección a Viedma la marea baja en mayor proporción y largas extensiones de arena son el escenario ideal para las familias que llegan con sus vehículos y se instalan con las sombrillas, heladeras y el infaltable tejo para pasar la tarde.

El gobierno de Río Negro asegura que la temporada de verano es positiva

Los baños en el mar refrescan y cansan a los más inquietos y las cañas de pescar se curvan en fila a la espera de que alguna corvina pique y deleite la cena de los pacientes pescadores.

Muchos curiosos llegan para conocer la desembocadura del Río Negro que directamente deja sus aguas al mar.

Hacia el sur de la pequeña villa de casas y sobre una extensión de 30 km el turista podrá recorrer playas con diferentes atractivos: El Espigón, Playa Bonita y La Lobería. Hasta esta última llega el asfalto y luego continúa la Ruta Pcial. Nº 1 de Río Negro con un ripio transitable para llegar hasta playas como: La Ensenada, Bahía Creek, etc.

EDERSA solicitó aumentar un 18% la tarifa eléctrica en Río Negro

ACTIVIDADES PARA HACER:

🦅 Avistaje de aves 📸 Disfrutar de los miradores

🛶 Visita el Faro histórico de 1887 🎣 Pescar

La frutilla del postre es la playa de La Lobería. Una escalera de cemento se abre entre el acantilado hacia la playa de pedregullo. Para los que tienen un poco de fiaca o alguna dificultad para trasladarse pueden tomarse un carrito tipo funicular que por $ 500 les alivia el trayecto.

Alerta por "ola de calor" en 20 provincias: la temperatura superará los 41ºC

Esta playa tiene 2 atractivos:

🏊🏽 Los piletones que se forman en la restinga cuando baja la marea y que son ideales para pasar el día flotando. Allí el agua toma una temperatura más cálida y las olas dan un descanso a los turistas.

🦭La reserva de lobos marinos. Para llegar hasta la misma hay que caminar bastantes metros por el pedregullo y a causa de la gripe aviar quedó bastante reducida.

DEPORTES ACUÁTICOS Y AÉREOS

Para quienes disfrutan de la adrenalina, las extensas playas del balneario El Cóndor y sus alrededores son ideales para practicar deportes aéreos y acuáticos.

En tan sólo seis días: la aventura de una influencer que recorrió los mejores refugios para visitar en El Bolsón

Existen puntos estratégicos en los acantilados para quienes practican parapente. Los vientos allí son ideales. El windsurf, kitesurf y el surf no se quedan atrás. La fuerza de las olas y las corrientes aéreas son la mejor combinación para practicar estos deportes.

Es aconsejable consultar en la oficina de Turismo y también en Prefectura Naval los estados de navegación.

HISTORIA

No todo es naturaleza y a veces el cuerpo pide un poco de ruido y luces urbanas. La cercanía de este balneario con Viedma y Carmen de Patagones permite una excelente combinación. Cada una de estas ciudades se emplaza sobre la costa del Río Negro y sus costaneras luminosas con sitios para comer, balnearios y museos son el centro de encuentro para todos.

200 mil personas por semana disfrutan de la costa en la capital neuquina

En el año 1779, el marino y explorador español Francisco de Viedma ordenó la creación de un fuerte al que llamaron Carmen de Patagones. Con esta expedición es que se da inicio a lo que hoy son estas dos ciudades que crecieron a la vera del río.

Muchos colonos españoles llegaron a la tierra prometida con una promesa de la corona española: casa, tierra y semillas, y cuando llegaron, poco de eso encontraron y tuvieron que resguardarse en las cuevas naturales de la región.

Confirmaron el primer brote de encefalomielitis equina en la provincia de Neuquén

Los museos de Carmen de Patagones: “Emma Nozzi” y de Viedma: Museo Histórico y Arqueológico “Gobernador Eugenio Tello” brindan toda la información en torno a lo acontecido en la región. Una historia plagada de batallas entre corsarios brasileños, conquistadores españoles, pueblos originarios y el tráfico de esclavos.

Visitar los museos de ambas ciudades debería ser una cita impostergable y así los turistas podrán conocer los cascos históricos y visitar algunas viviendas coloniales que permanecen en muy buen estado de conservación en la ciudad de Patagones.

Verano 2024: La crisis no se sintió en el turismo neuquino

BUENOS PRECIOS

El valor de las plazas es un tema sensible para la billetera de todas las familias que necesitan y desean unas vacaciones. Hoy la economía no permite salidas improvisadas y todo se planifica con más detalle. El balneario El Cóndor ofrece precios más accesibles que otros destinos más populares y la realidad es vale conocer estas tierras.

ADNSUR se contactó con la oficina de Turismo de la Municipalidad de Viedma y estos son algunos de los valores compartidos:

🛎️ Hotel Costa del Faro: habitación para 4 personas $65,000 y la misma pero con vista al mar $78,000 por día.

Otro más: aumento sorpresivo de la empresa de transporte KoKo

🛎️ Hotel Casino Alto Viento: habitación para 4 personas $32,000 por día.

⛺ Camping de la Asociación Bancaria: $3,000 por persona por día. Carpa $2,500 y estacionamiento $2,500, estos valores se pagan por única vez.

Las opciones son muchas a la hora de elegir y los precios mencionados pueden variar día a día. Lo ideal es que el turista se contacte con esta oficina para que lo asesoren en función a su búsqueda. El teléfono de contacto es el 292-036-9651.

Las costas patagónicas son un verdadero paraíso que todos deberían conocer. Es necesario lanzarse a la aventura y visitar sitios tal vez no tan explotados o no publicitados de manera masiva y así, cada viaje podrá convertirse en una verdadera caja de sorpresas y la pregunta ¡Cómo no vine antes! comenzará a escucharse de manera más constante.