BUENOS AIRES (ADNSUR) - Alan tiene 22 años y sorprendió con sus publicaciones a través de Facebook, donde comenzó a vender helados de vino Termidor y pomelo. De inmediato las publicaciones se hicieron viral y los pedidos especiales con otras bebidas no tardaron en llegar.

El joven de Rafael Castillo contó que la iniciativa surgió porque había visto una imagen en internet de un chico que publicó un Termidor con heladito de uva haciendo en broma que eran juguitos “ yo ya hacia heladitos de distintos sabores, frutilla, banana de todo, y un día se me ocurrí hacerlo", dijo. Así fue que decidió ahorrar para concretar su idea.

"Al principio se llamaban "Helados de Termidor con pomelo, pero a una persona se le ocurrió el nombre de "Termiheladitos" y me gustó" relata.

Los Termiheladitos están hechos con vino Termidor y pomelo. "Siempre mitad y mitad" aclaró Alan. "Es lo más común, no soy de hacerlos todo puro, porque hay gente que le gusta, gente que no, y lo standard es vino con pomelo, o naranja, siempre con Manaos”, indicó en diálogo con Viví el Oeste.

El joven aseguró que "no fue lo que esperaba. Pensé que no lo iban a ver o lo iban a pasar de largo, pero la respuesta de la gente no me la imagine, pensé que la gente no lo iba a compartir pero lo terminó compartiendo un montón de gente, a un montón le gustó, le pareció buena. La respuesta de la gente gracias a Dios fue bastante buena, la gente me dio una mano, mucha me felicitó por el emprendimiento" celebró.

La publicación cuenta con cientos de compartidos, y Alan asegura que fueron muchas las personas que le empezaron a hacer pedidos. Mientras tanto el emprendedor piensa en sacar más sabores. Los más pedidos: el de Gancia y Fernet.

"El otro día hice una publicación de qué gusto le gustaría a la gente y bastante pedían de Fernet, de Gancia, distintos sabores, tengo pensando más adelante sacar más, pero el tema es que me manejo por las paginas, que no se puede publicar bebidas alcohólicas, infringe la normativa, pero como la gente ya me conoce, ya me ve, lo voy a publicar en mi muro", manifestó.