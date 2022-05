Loki es un can de tamaño medio que tiene once meses aproximadamente y según palabras de Micaela, que actualmente le da tránsito, “es super mimoso y juguetón”.

Cuenta que lo fue a buscar al barrio Palazzo cuando era pequeño y de un tamaño menor. Habían publicado sobre él en las redes sociales y estaba en muy mal estado.

Micaela quería adoptarlo, pero por cuestiones de la vida volvió a convivir con sus padres, que tienen cuatro perros y el espacio allí no era suficiente para Loki. No podía dejarlo en esas condiciones decidió darle tránsito, para que no siga en la situación en la que estaba, hasta que una nueva familia decida adoptarlo

Los perros del Dispensario canino municipal de Comodoro siguen buscando una familia

Está vacunado y esterilizado. Micaela está dispuesta a hacerse cargo de los alimentos y gastos de veterinaria, si alguien decide darle tránsito, hasta encontrar una familia que brinde una adopción responsable.

Está desesperada porque siente que en su casa no tiene espacio suficiente para Loki. Si tenés intenciones de adoptarlo y querés conocerlo, comunicate al 2974353468 con Micaela.