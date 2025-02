Los microbasurales no dan tregua en Cipolletti. Esta vez, un vecino fue escrachado in fraganti mientras arrojaba basura en plena vía pública y la imagen recorrió las redes en cuestión de horas. Lo que no esperaba que el infractor era que su acción terminaría con una multa de alto impacto económico.

El hecho ocurrió durante el fin de semana en la intersección de calle 15 Bis y Juan Domingo Perón , un sector que, según denuncian los vecinos, se llena de basura a pesar de las limpiezas periódicas del Municipio. En la imagen viralizada se ve claramente una Toyota Hilux blanca con su caja repleta de residuos, mientras su dueño y dos ayudantes descargaban los desechos sin disimulo.

El intendente intervino y habrá sanción

La indignación ciudadana no tardó en llegar a las autoridades. El propio intendente Rodrigo Buteler compartió la foto en sus redes sociales y adelantó que habrá una multa ejemplar para el responsable.

Según la ordenanza vigente, arrojar basura en la vía pública constituye una falta grave , con sanciones que van de 120 a 4500 SAM, conforme al Código de Faltas 513/24. Se estima que la penalización se dará a conocer este lunes.

No es la primera vez

El antecedente más reciente de una sanción por ensuciar el espacio público ocurrió a multas de 2024, cuando otro vecino fue multado con más de 3 millones de pesos tras ser denunciado a través del 147, el canal habilitado para estas situaciones.

Los cipoleños que padecen a diario estos focos de basura reiteran su reclamo: “No es un problema de limpieza, sino de educación”, advierten. Y con este nuevo escrache, parece que la presión vecinal empieza a dar frutos.

Quienes detecten hechos similares pueden realizar la denuncia llamando al 147 o al 109, los números habilitados por la Municipalidad para reportar infracciones ambientales.