La crisis en el sector petrolero, marcada por recortes de personal y restricciones en las contrataciones, sigue dejando huella en Comodoro Rivadavia. En los últimos meses, numerosas familias han quedado sin su principal fuente de ingresos debido a desvinculaciones que, aunque en muchos casos fueron a través de retiros voluntarios, tuvieron un fuerte impacto en la economía local.

En este contexto, las redes de solidaridad se vuelven esenciales. Es el caso de Leila Aguilera, vecina de Comodoro, que decidió organizar una rifa para ayudar a una familia amiga que atraviesa una difícil situación económica.

Ariel Mancilla, padre de la familia, fue uno de los primeros despedidos en una tanda de recortes en el petróleo. "Tras perder su puesto, se trasladó a Neuquén, donde le renovaban contratos de forma intermitente, hasta que, al cabo de un año, le informaron que no pasaría a planta permanente. A esto se sumó la política de no incorporar personal de Comodoro, lo que redujo aún más sus oportunidades laborales", explicó la mujer, en diálogo con ADNSUR.

Con ahorros agotados y sin un empleo estable —pese a ser camionero y buscar trabajo sin descanso—, la familia enfrenta grandes dificultades para mantener a sus cuatro hijos. Una de las nenas, de 15 años, tiene una enfermedad que requiere cuidados especiales.

La madre realiza changas cuando puede, mientras que uno de los hijos mayores trabaja, aunque con un ingreso mínimo. Sin embargo, explican sus allegados, nada de eso alcanza.

Para acompañarlos, sus amigos pusieron en marcha una rifa solidaria. “El premio incluye un vacío, chorizos, un vino, un fernet con coca, un gancia con Sprite y un pack de cervezas”, detalla Leila.

El valor de cada número es de $ 4.000 y lo recaudado será destinado a cubrir las necesidades más urgentes de la familia, que vive en el barrio Bella Vista Sur. El dinero será recaudado a través de la cuenta de Lucas Darío Ruiz, pareja de Leila, y luego entregado a la familia de Ariel.

El sorteo se realizará el 30 de agosto. Quienes quieran colaborar pueden contactarse con los organizadores a través de este link para reservar un número y así aportar a esta movida solidaria, que demuestra que, aun en tiempos de crisis, la unión y la empatía siguen siendo la fuerza más poderosa para enfrentar la adversidad.