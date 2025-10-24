La vida en Comodoro Rivadavia no es sencilla en materia de precios, y menos aún para quienes tienen celiaquía y deben comer sin gluten. Según un reciente informe del Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), el costo de mantener una alimentación segura es notablemente más alto que el de una persona sin esa condición.

El relevamiento indica que la canasta básica total (CBT) para una familia tipo celíaca asciende a $1.891.900, mientras que la canasta básica alimentaria (CBA), que mide únicamente el costo de los alimentos necesarios para no caer en la indigencia, tiene un valor de $848.300.

En el caso de una persona adulta que vive sola, el informe detalla que debe destinar alrededor de $274.000 mensuales para cubrir una alimentación libre de gluten, frente a los $225.000 que cuesta la misma canasta para una persona que no es celíaca. Es decir, un 22% más caro.

Esta diferencia, explican desde el Observatorio, refleja el sobrecosto que enfrentan las personas con celiaquía para acceder a una alimentación cuidada y segura. Los productos libres de gluten —panificados, harinas especiales, galletitas, pastas, entre otros— suelen tener un precio sensiblemente mayor al de los productos tradicionales. A esto se suma la limitada oferta local y el costo logístico de trasladar productos certificados a la región patagónica.

El informe, elaborado a partir de un seguimiento mensual de precios en supermercados y almacenes de Comodoro Rivadavia, busca visibilizar una problemática que trasciende lo económico. “No se trata solo de un aumento en el gasto, sino de la necesidad de garantizar derechos básicos de alimentación y salud”, señalaron los autores del relevamiento.

En la práctica, muchas familias celíacas deben hacer frente a un gasto adicional que no siempre está cubierto por programas de asistencia o reintegros de obras sociales.

Aunque la Ley Nacional de Celiaquía (26.588) contempla el acceso a alimentos aptos y establece la obligatoriedad de que los productos estén correctamente rotulados, el costo real de sostener la dieta libre de gluten sigue recayendo en el bolsillo del consumidor.

En un contexto de inflación persistente, donde los alimentos son uno de los rubros que más suben, el impacto de esta diferencia se vuelve cada vez más difícil de sostener. “Ser celíaco no es una elección, pero sí implica una carga económica adicional que debería ser atendida con políticas públicas más efectivas”, remarcan desde la universidad.

Qué es la celiaquía

La celiaquía es una enfermedad autoinmune que provoca una reacción adversa al gluten, una proteína presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno (TACC). Cuando una persona celíaca consume alimentos que contienen gluten, su sistema inmunológico reacciona dañando la mucosa del intestino delgado, lo que afecta la absorción de nutrientes y puede causar diversos síntomas digestivos, neurológicos y sistémicos.

Por eso, quienes tienen esta condición deben seguir de por vida una dieta libre de gluten, evitando productos tradicionales como panes, pastas, tortas, galletitas, cervezas y cualquier alimento que contenga trazas del TACC o haya sido elaborado en un entorno contaminado.

En la actualidad, los alimentos certificados “sin TACC” son la única opción segura para las personas celíacas. Sin embargo, su disponibilidad y costo continúan siendo una barrera. En Comodoro Rivadavia, el estudio de la UNPSJB vuelve a poner sobre la mesa un debate pendiente: cómo garantizar una alimentación inclusiva y económicamente accesible para todos.