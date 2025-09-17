El miércoles 17 de septiembre llega con inestabilidad en gran parte de la provincia de Neuquén. Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el ingreso de aire húmedo desde el océano Atlántico provocará chaparrones, tormentas aisladas y nevadas en la cordillera.

Neuquén capital

En la ciudad capital se prevé cielo mayormente cubierto y lluvias inestables. La temperatura máxima alcanzará los 22 °C, mientras que por la noche se espera una mínima de 6 °C. El viento será protagonista con ráfagas de hasta 35 km/h del sureste, lo que intensificará la sensación de inestabilidad.

Zapala

La jornada en Zapala será de cielo cubierto durante todo el día, con una máxima de 17 °C y ráfagas de 25 km/h del noreste. Hacia la noche, se mantendrá el cielo cerrado con lluvias inestables y una mínima de 12 °C.

Tras 10 años, anunciaron el cierre de un conocido local en Comodoro: liquidará su ropa hasta agotar stock

San Martín de los Andes

En la zona cordillerana, San Martín de los Andes tendrá un día parcialmente nublado con una máxima de 14 °C y ráfagas leves de 6 km/h del noreste. Por la noche, el cielo se cubrirá y la mínima descenderá a 6 °C.

Villa La Angostura

El pronóstico para Villa La Angostura anticipa cielo nublado y lluvias débiles a lo largo del día, con una máxima de 15 °C y vientos suaves del sudeste. Por la noche se mantendrán las lluvias y la mínima será de 7 °C.

Chos Malal

En el norte neuquino, Chos Malal comenzará la jornada con cielo mayormente cubierto, una máxima de 18 °C y ráfagas de 10 km/h del sudeste. Por la noche, en contraste con otras zonas de la provincia, el cielo estará despejado y la mínima caerá a 1 °C.