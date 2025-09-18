El clima de este jueves 18 de septiembre en Neuquén estará marcado por lluvias, nevadas en la cordillera y cielo cubierto en gran parte de la provincia. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) detalló que las temperaturas oscilarán entre los 5 °C y los 21 °C, con presencia de viento en distintas localidades.

Clima en la ciudad de Neuquén

En la capital provincial se espera cielo cubierto durante toda la jornada y la noche. La temperatura máxima será de 19 °C y la mínima de 7 °C. Por la noche el viento del sur alcanzará ráfagas de hasta 34 km/h.

Zapala

La localidad del centro neuquino tendrá cielo cubierto tanto de día como de noche. Las temperaturas irán de los 8 °C a los 18 °C. En horas nocturnas se registrarán ráfagas de viento del oeste de hasta 46 km/h.

Cutral Co y Plaza Huincul

En estas ciudades del centro de la provincia, el cielo se mantendrá cubierto durante todo el día. La máxima alcanzará los 21 °C y la mínima descenderá a 10 °C. Durante la noche habrá ráfagas de viento sudoeste de hasta 42 km/h.

Villa La Angostura

En la zona cordillerana se prevén lluvias y chaparrones durante el día y nevadas débiles por la noche. La máxima será de 5 °C y la mínima de 4 °C. El viento soplará desde el noroeste con velocidades de hasta 13 km/h.

Chos Malal

La localidad del norte neuquino tendrá un día mayormente cubierto y una noche con cielo totalmente nublado. La máxima será de 19 °C y la mínima de 6 °C. Durante el día se esperan ráfagas de viento del noroeste de hasta 62 km/h.