COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, José Llugdar, puso en valor el cumplimiento en la región de los protocolos establecidos para llevar adelante las tareas laborales de parte de los trabajadores, en el marco de la pandemia. Además, se refirió a la posibilidad de desarrollar la minería en Chubut: "Hay que sentarse y acordar algo que nos sirva a todos", consideró.

Llugdar expresó hoy que “a veces suena sencillo porque uno puede bajar un protocolo, implementarlo y estar todo un día en una oficina estableciendo normas y procedimientos, pero lo que hay que hacer es destacar especialmente en los yacimientos la forma en que se trabaja”.

El dirigente analizó que esto cobra especial importancia “sobre todo cuando hay un trabajador con síntomas, al que en forma inmediata se lo baja a su domicilio y se le hacen todos los estudios que corresponde; entonces, eso es lo más importante: que hemos logrado aceitar esas cuestiones”, enfatizó en declaraciones publicadas por la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach.

Dijo que no se puede negar que han ocurrido situaciones, como la sucedida hace unos días en una compañía donde se registraron 50 petroleros aislados. “Es difícil sostener eso porque son varias dotaciones, varios equipos donde de 10 trabajadores que eran, quedan solo 6; entonces nuevamente había que reacomodarse. La empresa tuvo que hacerlo y los trabajadores también readecuarnos”.

“Sin embargo, no nos podemos olvidar de que los principales lugares de contagio no son los lugares de trabajo, sino que vienen de otro lado. En algún momento nos dijeron que era descabellado prohibir el mate y hoy está instaurado eso ya en los lugares de trabajo, donde cada uno tiene su equipo de mate. No es fácil, pero los trabajadores lo han entendido y lo están llevando adelante”, subrayó Llugdar.

El líder sindicalista señaló que en el lugar de trabajo hay un control donde ante el menor síntoma, se evacúa al trabajador en forma inmediata, y sostuvo que “se vio que en la mayoría de los casos, el contagio vino de otro lugar y no es que la persona haya completado una jornada laboral”.

“De todas maneras, nosotros somos trabajadores y convivimos dentro de una comunidad. Aquí no le echamos la culpa a nadie, sino que lo que reflejamos es que se han dado situaciones de contagio en otros ámbitos también”, concluyó.

Perspectivas para 2021

En cuanto a cómo ve a la Industria para el año que viene, Llugdar manifestó que tiene confianza: “tenemos esperanzas de que si realmente el proyecto a nivel nacional tiene que ver con lo industrial, se va a necesitar energía y la Patagonia justamente tiene esa posibilidad; nosotros podemos aportar al país la energía que necesita”.

“Nosotros producimos Hidrocarburos. Esperemos que en el otro año, si primero superamos esta situación, podamos ser útiles a ese objetivo porque si no hay actividad económica, no hay consumo. Necesitamos que se vuelva a la normalidad económica porque va a ser la piedra fundamental para poder poner nuevamente en funcionamiento toda la actividad, como nosotros la hemos tenido en Chubut, en pleno, por sobre todo el resto de las provincias productoras”.

Postura sobre minería en Chubut

“Vamos a estar acompañando esto en la Provincia del Chubut, no me cabe duda. Yo vivo en una provincia (Santa Cruz) donde en los cuatro años transcurridos con otro modelo de gobierno no se recibió desde Nación ningún aporte, pero se pudo sostener a través de la minería, y más cuando se hace una minería responsable”, explicó.

Llugdar indicó que “no necesariamente tenemos que ir a San Juan; hay otras provincias y tenemos que acercarnos y hablar, porque tenemos un jefe de Gabinete que debemos reconocer que hizo un gran trabajo, que en su momento era ministro de la Producción y pudo sortear ese difícil contexto para la provincia de Santa Cruz, que era una de las peores y si hoy está en otra situación, esto es porque trabaja la minería, lo hace la pesca y también los hidrocarburos”.

“Creemos que hay que trabajar para cada día poder mejorar cada una de las situaciones y más allá de las idas y vueltas, en la provincia del Chubut hay una alternativa, que hay que ver cómo lo encaran. Y aquellas provincias o localidades que hoy toman una decisión (negándose a la minería), no dejan de decir que lo que perciben viene del petróleo. Lo reciben y utilizan esos aportes para la Salud, la Educación y muchas cosas, y sin embargo no dicen que no quieren recibirlo. Por eso hay que sentarse y acordar algo que nos sirva a todos”, concluyó.