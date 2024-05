El pasado miércoles se viralizó en redes sociales el video de un perro viajando en el techo de un auto por una avenida de Buenos Aires. La situación generó polémica y provocó la furia de vecinos.

Una protectora de animales lo tildó de “irresponsable”; además, reveló su intención de quitarle el animal y darlo en adopción. En tanto, el dueño del perro y protagonista del video se defendió. “No lo obligo. Es un placer para él”, indicó.

El hecho ocurrió cuando el hombre recorrió un tramo de una avenida en la ciudad de La Plata, con su perro viajando en el techo de su Ford Falcon rojo. Personas que observaron la sorpresiva situación, grabaron el video y lo compartieron en redes sociales. Mientras que un grupo de vecinos explotó de furia.

Este jueves, apareció el hombre y habló con la prensa sobre lo sucedido. “Paco Olmos es mi hijo más chico, está conmigo desde chiquito, lo criamos con mi señora, es un hijo más para nosotros”, explicó a Mediodía Noticias.

“Nunca pensamos que iba a hacerse tan viral,” con una mano en el corazón le pido disculpa al pueblo argentino, yo sé que está mal lo que hace, pero él es duro”, agregó.

Asimismo, señaló que “nunca lo atamos y si lo atamos se muere, pero yo no lo obligo a subir y mucha gente me agredió verbalmente, mucha gente que no conoce nuestra historia, yo antes tenía una F100 e iba sentado en el capot”.

En este sentido, reveló que viaja a baja velocidad, para cuidar a su animal. “Si ando a más de 100 kilómetros por hora con esto se desarma. Yo lo cuido, no ando haciéndome el Toretto”, añadió.

Por otra parte, insistió en pedir disculpas y se refirió a la proteccionista de animales que quería quitarle a “Paco Olmos”. “Es un placer para él, pero yo sé que estuve mal. Me he enterado de muchas cosas, me dijeron de todo. Me enteré de que hay una señora que quería rescatar al animal y el perro come asado. Si lo quiere rescatar va a tener que pelear con el diablo”.

“Soy responsable, todos cometemos errores, pero el perro no quiere bajar y no lo puedes hacer entender”, señaló el hombre. “Paco es mi vida entera, sé que estuve mal, pero no se lo van a llevar”, remarcó.

LA FURIA DE UNA PROTECCIONISTA DE ANIMALES

“Sabía perfectamente que llevaba un perro en el techo”, señaló Elba Tibursi, proteccionista a Arriba Argentinos. “Queremos rescatarlo y darlo en adopción a personas responsables. Es un ser sintiente que tiene derechos. Esto pasó a la vista de todo el mundo, no a escondidas”, explicó.

Además, sostuvo que “es una aberración lo que hicieron, no midieron la magnitud de lo que podía haber sucedido. No solo si el animal se caía y era atropellado, sino que tampoco midieron lo que podía causar en terceros si se caía sobre un auto, se notaba que estaba intentando hacer equilibrio”, concluyó.