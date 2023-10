Una chubutense ofrece $100.000 de recompensa por la aparición con vida de su perro Romeo. Lo había llevado a una peluquería este sábado al mediodía y desde el local le avisaron que se había escapado. Desde entonces lo busca desesperada

Marta Sánchez vive en el barrio Los Pensamientos de Trelew. El sábado recibió un mensaje que la dejó sin aliento. “¿Cómo era el perrito que nos habías dejado para bañar y pelar? ¿Era un canichito negro? Porque hay uno que se nos escapó”, le dijeron desde la peluquería.

La mujer salió corriendo para la veterinaria donde había dejado a su perro esa misma mañana. Han pasado cuatro días desde que el pequeño caniche negro de dos años, salió corriendo del lugar sin dejar rastro. Y ofrece una recompensa de $100.000 para aquella persona que le devuelva a Romeo con vida.

Las últimas noticias que tenían del perro era que lo habrían visto por Codepro y Santa Catalina, pero a pesar de que lo buscaron por todas partes, aún no aparece.

“Llevé a mi Romeo para que me lo peluqueen y ahora no lo tengo conmigo. No le encuentro sentido a nada”, dijo Marta quien aceptó las disculpas de la veterinaria, pero necesita que el perro aparezca con vida.

Hace algunos días, “Luzbelito” -un caniche negro- también se escapó de una peluquería, y lo encontraron muerto días después. El temor de Marta es que su perro corra el mismo final.

Muchos vecinos se solidarizaron con la causa de Marta y siguen enviando fotos de caniches negros con la esperanza de que alguno de ellos sea Romeo.