Lleva a los hijos a escuela privada y opinó de los públicos: la tajante opinión de Eliana Guercio sobre baños mixtos

Un fuerte debate se generó por la medida que tomó el Colegio Estrada, una tradicional institución educativa de Ituzaingó, Buenos Aires, que incorporó medidas a la escuela para fomentar una educación más inclusiva y diversa, como el uso de un uniforme único para nenas y nenas.

Pero no todo quedó ahí. Es que Eliana Guercio mostró su disconformidad con un aspecto en especial: la inclusión de baños mixtos.

Este jueves, en EPA! (América TV), entre los tantos temas de actualidad que se trataron se debatió la incorporación de baños mixtos, con el fin de renovarse para combatir las desigualdades de género entre las nuevas generaciones.

"Yo no quiero que mi hija vaya al baño con otro chico, con un varón y que se sienta expuesta a que pueda pasar cualquier cosa. No, la verdad que no. No somos una sociedad que esté preparada”, comenzó.

“No tenemos la educación y lo estamos viendo todos los días. No es una cuestión de clases, ni siquiera. No es de ricos o pobres, no hay educación en ninguno de los extractos sociales. Lo vemos todos los días con la falta de respeto a la autoridad”, sumó la mamá de Jazmín, Chloe, Meghan y Gael, los hijos que tiene con Sergio "Chiquito" Romero.

“Me parece una medida que tendría que tomarla junto con los padres, ¿no? Habría que pedir el consenso de los padres porque son ellos quienes dejan en manos de las autoridades del colegio. Yo tengo tres niñas y a mí no me gustaría”, cerró la panelista.