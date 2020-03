CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Desde este lunes, la Cancillería argentina empezó a usar el lenguaje inclusivo para referirse a sus distintos funcionarios. De esta forma, comenzaron a emplearse de forma oficial los términos "Embajadora", "Ministra", "Consejera" y "Secretaria", que hasta el momento solo se empleaban como masculinos. Sin embargo, la palabra "Embajadore" no forma parte de la actualización.

"Lo que no se nombra no existe. Lo que se nombra construye realidades. Por eso incorporamos el género femenino en la denominación escalafonaria de los cargos del Servicio Exterior de la Nación. Las embajadoras, ministras, consejeras y secretarias serán llamadas como corresponde", escribió el canciller Felipe Solá a través de su cuenta de Twitter.

La decisión se formalizó el viernes pasado, durante el acto por el Día Internacional de la Mujer encabezado por Solá en el Palacio San Martín, en el que, además, se anunció la creación en Cancillería de la Dirección de la Mujer y Asuntos de Género.

En el evento, el titular de la cartera de Relaciones Exteriores reafirmó su compromiso de trabajar junto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. En este sentido, se refirió a la importancia de hacer llegar a los distintos foros internacionales los "adelantos en materia de igualdad así como las políticas que a nivel interno lleva adelante nuestro país en pos de este objetivo".

No obstante, el anuncio no hizo referencia al término "Embajadore", entre otros, para incluir a personas no binarias, es decir, a aquellas que no se autoperciben varones ni mujeres.