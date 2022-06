Llegó el frío polar y se congeló todo❄: Chubut y Santa Cruz registran las temperaturas más bajas

Durante la mañana de este miércoles, tanto Puerto Madryn como Trelew aparecieron como las ciudades con temperaturas más bajas del país, de acuerdo con los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.

En el caso de Madryn, amaneció con una temperatura de -9.2 º C, una sensación térmica de -15.7º C pasadas las 8:00 de la mañana. Por su parte, la ciudad Trelew se ubicaba en el ranking como la ciudad más fría del país, con una temperatura de -9.6 º C y una térmica de -12.8º C.

Mientras que en Esquel, la sensación térmica alcanzó los -9.7°C según el SMN, remarcando la tendencia del frío en toda la Comarca. En El Bolsón la misma se sintió con -6,5°C.

Por el lado de Comodoro Rivadavia, la mañana comenzó con una sensación térmica de 4.7°C bajo cero. Según detalló el SMN, la temperatura mínima será de 2°C bajo cero, mientras que en el transcurso de la tarde alcanzará los 4°C.

Sin embargo, cerca del mediodía, la provincia de Santa Cruz también posicionó a varias localidades con sensaciones térmicas bajo cero: El Calafate alcanzó la baja de -11°C, Perito Moreno -10,5°C, Gobernador Gregores -7,5°C, Puerto Deseado -4,2°C.

Por la mañana, el registro de las temperaturas también marcó una sensación de -6°C, que quedó plasmada en el video de una vecina de la localidad que dejó su ropa fuera de casa y amaneció congelada, en uno de los virales del día.

El registro de las temperaturas según el SMN (Sobre las 11:00):