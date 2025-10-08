Después de varios días frescos y con nubosidad, la AIC anticipó el regreso del “veranito” primaveral a gran parte del territorio neuquino. Desde este miércoles, el ingreso de aire cálido desde el norte impulsará un marcado ascenso de las temperaturas, con jornadas soleadas y viento calmo en los valles, y un clima templado a cálido en la cordillera.

“A partir del miércoles dominarán las buenas condiciones del tiempo con aire cálido y vientos suaves del norte”, precisó el organismo.

Neuquén capital: hasta 30°C y cielo parcialmente nublado

En Neuquén capital, se prevé una máxima de 30°C durante la tarde y vientos del noreste con ráfagas de hasta 42 km/h. El cielo estará parcialmente nublado, pero el predominio del sol se hará sentir durante gran parte del día. Por la noche, el cielo se cubrirá parcialmente, con una mínima de 5°C y ráfagas del suroeste de hasta 33 km/h.

Zapala: nubes, viento y temperatura agradable

En Zapala, el cielo estará mayormente cubierto, con una máxima de 24°C y vientos del oeste que podrían alcanzar 51 km/h. Por la noche se espera un descenso leve de la temperatura, con mínima de 11°C y vientos del noroeste con ráfagas cercanas a los 50 km/h.

Cordillera: templado, pero con nubes y viento

En la zona cordillerana, el calor también se hará sentir, aunque con mayor presencia de nubosidad y viento. En San Martín de los Andes, la temperatura máxima rondará los 12°C, con cielo cubierto y vientos del oeste con ráfagas de hasta 64 km/h. Por la noche, la mínima será de 3°C.

En tanto, Villa La Angostura tendrá un panorama similar, con cielo mayormente nublado y una máxima de 11°C. Por la noche persistirán las lluvias inestables, con vientos del noroeste y ráfagas de hasta 27 km/h.

Norte neuquino: cielo despejado y viento leve

En Chos Malal, el miércoles amanecerá con cielo mayormente despejado y una máxima de 22°C, acompañada de vientos del oeste con ráfagas de 18 km/h. Durante la noche, se prevé un leve aumento de la nubosidad, con mínima de 11°C y viento del noroeste.