Llega el circuito del Campeonato Nacional de Robótica a Comodoro: ¿cuándo será?

Este viernes 10 de octubre, el Club Huergo se convertirá en el epicentro de la ciencia y la tecnología con la realización de la Competencia Nacional de Robótica Zonal Sur 2025, un evento organizado por la el Municipio, a través de la Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo, junto a la Liga Nacional de Robótica, con el acompañamiento de Orizon, Instituto CEDIT, Colegio Domingo Savio, Centro de Formación Profesional N° 652 y EPJA N° 613.

Durante la jornada, que se desarrollará de 9:00 a 20:00 horas , se espera la participación de más de 80 robots provenientes de distintos puntos del país, en una experiencia que combinará educación, innovación y talento joven. El encuentro reunirá a estudiantes, docentes, jurados, especialistas y espectadores, en un espacio de aprendizaje colaborativo que consolida a Comodoro Rivadavia como capital patagónica de la innovación.

En relación a la actividad, el presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, expresó que “estos encuentros son mucho más que una competencia: son una demostración de cómo la educación técnica y la ciencia pueden transformar nuestra región. Comodoro Rivadavia se consolida como capital patagónica de la innovación y del conocimiento, con jóvenes que nos muestran hacia dónde debemos mirar como sociedad”.

Asimismo, destacó que “el futuro de nuestra ciudad se está construyendo hoy, en las aulas, en los talleres y en espacios como éste, donde el aprendizaje se traduce en creación, tecnología y trabajo colectivo y que, desde Comodoro, también se diseña el futuro con un Estado presente”.

Innovación con identidad local

A su turno, el gerente ejecutivo de la Agencia, Domingo Squillace, subrayó la importancia de esta iniciativa como parte del trabajo que se desarrolla junto a instituciones educativas, empresas y organismos tecnológicos de la región. “La robótica es una herramienta educativa que estimula la curiosidad, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Cada año, vemos más chicos y chicas entusiasmados, aprendiendo de manera práctica y descubriendo nuevas formas de pensar la tecnología”, sostuvo.

Asimismo, el funcionario añadió que “desde la Agencia acompañamos este tipo de proyectos con una mirada integral: promover la ciencia, fortalecer la formación técnica y vincular el conocimiento con el desarrollo productivo. El sur también innova”.

En tanto, Patricia Orquera, del Club de Robótica de Comodoro Conocimiento, remarcó el valor educativo y social que tiene el evento para la ciudad, al afirmar que “ser sede por primera vez de la Competencia Nacional de Robótica es un orgullo enorme. Cada año crece la participación y se amplía la red de escuelas y formadores que apuestan a la educación tecnológica; la robótica despierta nuevos intereses, enseña a pensar y a trabajar en equipo, y nos muestra que la innovación también puede tener raíces patagónicas”.

Por último, la responsable del área Capacidades y Habilidades para el Siglo XXI de la Agencia, Cecilia Trigo, enfatizó que este tipo de logros son el resultado del trabajo sostenido que la institución viene realizando en el desarrollo de la educación tecnológica local.

“Este evento es fruto directo de la creación del Club de Robótica, un espacio que nació con el objetivo de acercar la ciencia y la tecnología, promover el pensamiento lógico y estimular la creatividad en las nuevas generaciones. Hoy, vemos con orgullo cómo ese esfuerzo se traduce en una comunidad educativa que aprende, colabora y construye futuro desde Comodoro”, apuntó.

Ciencia, educación y futuro desde el sur

Las acreditaciones, homologaciones y pruebas técnicas se realizarán este viernes por la mañana, mientras que la competencia de las diferentes categorías iniciará a partir de las 13:00 horas. El programa incluirá demostraciones, desafíos robóticos, espacios de intercambio educativo y una instancia de premiación. El evento es de entrada libre para todas las personas de la comunidad que quieran presenciar las instancias competitivas de las diferentes categorías de robots.

Esta actividad no solo busca poner en valor el aprendizaje técnico y científico, sino también fomentar vocaciones vinculadas a la tecnología y promover la creatividad y el pensamiento lógico en jóvenes de la región. Con esta nueva edición, Comodoro Rivadavia refuerza su compromiso con la educación científica y tecnológica, impulsando espacios de encuentro que articulan al sistema educativo, la comunidad y el sector productivo.