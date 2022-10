La ministra de Salud del Chubut, Miryám Monasterolo, participó en la ciudad de Buenos Aires de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), marco en el cual los y las titulares de las carteras sanitarias de todo el país convocaron a la población a acompañar la “Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubéola, Paperas y Poliomielitis”.

La Campaña de Vacunación está dirigida a todos los niños y las niñas de entre 13 meses y 4 años de edad inclusive, y se extenderá hasta el 13 de noviembre próximo.

El encuentro se desarrolló los días jueves y viernes en la sede de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos Malbrán”, y fue encabezado por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

Además de la ministra Monasterolo, también concurrió el subsecretario de Gestión Institucional del Ministerio de Salud provincial, Fernando Bosch Estrada.

En esa línea, las autoridades sanitarias suscribieron el siguiente documento conjunto, denominado “Carta abierta de ministras y ministros de Salud a la comunidad”: “Ministras y ministros de Salud de las 24 jurisdicciones, reunidos en el Consejo Federal de Salud (COFESA), llamamos a padres y madres a sumarse a la vacunación de niños y niñas de 13 meses a 4 años en el marco de la Campaña Nacional de Seguimiento de Vacunación contra Sarampión, Rubéola, Paperas y Poliomielitis, lanzada el 1° de octubre del corriente año.

“Estas dosis de las vacunas triple viral y antipoliomielítica son adicionales, independientemente de tener el Calendario al día. Son gratuitas, obligatorias y no requieren de receta médica. “¿Por qué necesitamos aplicar estas dosis? Porque, por un lado, no todos los niños y niñas reciben las vacunas del calendario y, por el otro, un porcentaje pequeño de quienes las reciben no generan suficientes anticuerpos. En este sentido, esta campaña es fundamental para lograr la mayor protección posible en la población más vulnerable y, de este modo, sostener la condición de país libre de sarampión, rubéola, síndrome de rubéola congénita y poliomielitis y controlar los brotes de paperas.

La campaña se ha planteado el objetivo de alcanzar una cobertura del 95% en todos los departamentos y municipios de nuestro país antes del 13 de noviembre. Son 2,3 millones de niños y niñas, de los cuales, hasta el momento, se han vacunado menos del 40%.

El lento avance de las coberturas resulta particularmente preocupante en las grandes ciudades y conglomerados urbanos, en especial en la Región Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde no se ha alcanzado el 30%.

Por otro lado, Monasterolo destacó que en el marco del COFESA el Ministerio de Salud de la Nación presentó un video sobre la prueba piloto de la aplicación “VisitAR” que el Ministerio de Salud chubutense realizó recientemente en la ciudad de Puerto Madryn.

Dicha aplicación fue diseñada por la cartera sanitaria nacional y permitirá modernizar múltiples procesos de gestión, ya que posibilita el traspaso a un formato digital de la planilla de relevamiento de familias que utilizan para su tarea diaria los Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno (TCST), que constituyen el nexo entre el sistema sanitario provincial y la comunidad.