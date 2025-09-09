La donación de órganos y tejidos continúa siendo un tema de profundo interés social y sanitario en la provincia de Chubut. Según informó el CUCAI Chubut (Centro Único de Coordinación de Ablación e Implantes), actualmente 108 personas se encuentran inscriptas en lista de espera para recibir un trasplante, ya sea de órganos o tejidos.

El comunicador del organismo, Lucas Cayuqueo, explicó que esta cifra se mantiene en niveles similares a los de años anteriores, debido a que, a medida que algunos pacientes acceden a un trasplante, otros nuevos ingresan a la lista con indicación médica.

“Hoy en día, 108 personas están inscritas en esta espera. Normalmente este número se mantiene porque siempre van ingresando nuevas personas con indicación de trasplante. A veces son más, a veces menos, pero siempre ronda entre 100 y 115 anualmente”, señaló Cayuqueo.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

El vocero explicó además que la complejidad de la lista depende del tipo de trasplante requerido. Mientras que los procesos vinculados a tejidos —como las córneas— resultan más frecuentes y de menor dificultad logística, los trasplantes de órganos implican una situación mucho más delicada, ya que requieren que el potencial donante fallezca en una terapia intensiva y bajo determinados cuidados médicos.

“Lo más complejo siempre sucede con los órganos, porque necesariamente la persona donante tiene que fallecer en una terapia intensiva y de ahí recibir los cuidados adecuados para poder hacer la cirugía de ablación. La logística es mucho más compleja que la de tejidos como las córneas”, explicó.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

En Chubut hay un instituto que funciona como centro de referencia en trasplantes de córneas, mientras que los trasplantes de órganos, por lo general, requieren traslado hacia centros especializados, comúnmente en Buenos Aires.

Un trabajo en red para salvar vidas

Cayuqueo destacó el rol de la doctora Iona García, coordinadora operativa médica, y de la jefa Ángela Miranda, quienes, junto con equipos de médicos, enfermeros e instrumentadores, trabajan en la detección de potenciales donantes y en la coordinación de todo el procedimiento.

“Sin donantes no hay trasplantes, y esa es una realidad que siempre repetimos. Nuestro desafío es que los hospitales de la provincia logren incorporar la actividad de donación de órganos y tejidos como una tarea diaria, propia, que sea parte del sistema de salud”, remarcó.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

El CUCAI Chubut también participa en la formación de profesionales a través de becas y capacitaciones coordinadas con el INCUCAI, con el fin de que los equipos de salud cuenten con herramientas para detectar donantes y acompañar los complejos procesos que implican los trasplantes.

PASO A PASO: DEL FALLECIMIENTO DEL DONANTE AL TRASPLANTE

Uno de los aspectos que más interés genera en la comunidad es qué sucede desde el momento en que una persona fallece hasta que uno de sus órganos llega a un paciente en lista de espera.

Cayuqueo detalló cada instancia de este recorrido:

✅ Detección del potencial donante: ocurre en terapia intensiva, gracias al trabajo de los coordinadores hospitalarios.

✅ Certificación de la muerte encefálica o cerebral: paso médico indispensable para avanzar.

✅ Comunicación con la familia: aunque la persona haya expresado su voluntad de donar en vida, se dialoga con sus allegados para acompañar el proceso.

De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

✅ Evaluación y selección del donante: incluye estudios médicos y serológicos, y la verificación de que no existan contraindicaciones.

✅ Distribución y asignación de órganos: se realiza en coordinación con el INCUCAI, siguiendo criterios médicos y de compatibilidad.

✅ Ablación y traslado: los órganos se extraen, se acondicionan y se trasladan hacia los centros de trasplante, en muchos casos a Buenos Aires. Las córneas, en cambio, se derivan a bancos específicos.

✅ Devolución del cuerpo a la familia: el proceso concluye con la entrega del cuerpo en condiciones dignas para la despedida.

“El trabajo interno que hacen médicos, enfermeros e instrumentadores es muy largo y cuidadoso. No termina en la ablación, sino también en la entrega del cuerpo fallecido a sus familiares, en óptimas condiciones”, explicó Cayuqueo.

Una reconocida firma chilena compró un famoso supermercado argentino por 122 millones de dólares

Asimismo, aclaró que no es posible realizar donaciones de personas fallecidas fuera de un hospital. “La persona tiene que fallecer en terapia intensiva, con todo el equipamiento necesario para sostener los órganos hasta la ablación. No pueden utilizarse órganos de quienes mueren en la vía pública o en un accidente sin asistencia hospitalaria”, puntualizó.

Un mensaje a la comunidad

Antes de concluir, Cayuqueo subrayó la importancia de hablar de donación en los ámbitos familiares y de amistades: “No podemos pensar los trasplantes sin donantes. Aunque la ley 27.447 establece que todos los argentinos mayores de 18 años somos donantes salvo que expresemos lo contrario, es fundamental conversar en familia y dejar clara nuestra voluntad. El trasplante permite que las personas puedan empezar una vez más el camino de la vida. Por eso decimos: la vida empieza muchas veces”.

Hizo el examen de ingreso con lenguaje inclusivo: le pusieron un "une"

En Chubut, más de un centenar de personas esperan hoy por esa segunda oportunidad. La labor de médicos, coordinadores y equipos de salud se combina con la solidaridad de los donantes y sus familias, en un proceso que, aunque complejo, representa una verdadera cadena de vida.