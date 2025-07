El docente e investigador del CONICET, Juan Manuel Diez Tetamanti, dialogó con ADNSUR en el marco del plenario del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, donde se debatió la propuesta de incorporar la línea 6 de Patagonia Argentina al sistema de transporte público.

Su intervención estuvo centrada en presentar un diagnóstico detallado y una serie de propuestas concretas para mejorar el servicio, adaptándolo al crecimiento urbano y social de la ciudad.

CÓMO ESTÁ LA SITUACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN COMODORO

“Vinimos a presentar propuestas concretas, artículo por artículo y capítulo por capítulo, y los anexos que tienen que ver con los recorridos, las frecuencias respecto del pliego que ya había sido presentado”, explicó Diez Tetamanti.

“Lo que hicimos fue esencialmente plantear mejoras concretas, o sea, en cada uno de los capítulos en los que pudimos hacer observaciones o que vimos que podían mejorarse, comparando con otros pliegos del país y poniéndolo en diálogo con leyes, por ejemplo, accesibilidad, energía energética, etcétera. Entonces, ahí fuimos incorporando sugerencias, sugerencias que tienen la letra posible que podría tener o adaptarse a esos articulados", detalló.

El investigador destacó que la ciudad ha crecido mucho en los últimos diez años, pero las líneas de colectivos no se extendieron de la misma manera. “Los vecinos tienen que caminar un montón para poder tomarse un colectivo varios kilómetros”, señaló. “Eso se suma a que la ciudad tiene una topografía compleja. Entonces, por ahí uno lo ve en un mapa y parece que está cerquita, pero en el medio tenés un cerro o un lugar que es intransitable y no podés llegar.”

Con la ayuda de especialistas en sistemas de información geográfica, pudieron analizar las pendientes y la construcción urbana para proponer ajustes en las líneas existentes. “Hicimos nueve líneas reformadas con pequeños trazos y después planteamos la línea circular”, precisó.

PROPUESTAS DE MEJORA Y AMPLICACIÓN

Sobre los cambios en las líneas actuales, Diez Tetamanti detalló: “Las líneas son las mismas, en algunos casos tienen una extensión del recorrido, otras tienen como si fuera una vuelta más para hacer una cobertura que si no se hacía anteriormente. Por ejemplo, en la línea Arenales hay una extensión porque hay una urbanización unos 1200 metros más allá de donde llega el ómnibus, entonces se hizo la extensión.”

En cuanto a la línea 8, que cubre la zona de Standard, comentó: “Se hicieron cambios en el recorrido, pequeños cambios para que cubra más al oeste, más al norte, algún pedacito que quedaba fuera del eje de ese ejido que había crecido.”

Sin embargo, aclaró que estas modificaciones solo afectan al servicio que actualmente presta Patagonia Argentina. “La ciudad creció muchísimo más en la cobertura del servicio que actualmente tiene Diadema. Entonces, toda esa parte no va a tener ninguna sugerencia ni cambio".

LA LÍNEA 6, UNA PROPUESTA CLAVE EN COMODORO

Una de las propuestas más importantes es la incorporación de una nueva línea circular, la línea 6, que funcionaría en sentido horario y antihorario.

"Sería como Roque González, Polonia, ruta 3, Roque González, para un lado y para el otro cada 20 minutos, pero comparada de 400 metros con las intersecciones de las otras líneas para poder hacer combinaciones"

Esta línea circular permitiría dar acceso a zonas que han crecido mucho recientemente, como Radio Estación YPF y barrios al este de esa zona. “Calculamos que puede llegar a tener 20.000 habitantes en unos años. Es decir, que puede crecer no tanto, pero como si fuera la mitad de lo que hoy es Kilómetro 12 enormemente y que no va a tener salida de transporte público. Todo eso, si nosotros no le damos salida de transporte público, lo que hacemos es comprar llevarnos autos y seguir metiendo cada vez más autos adentro del único camino que nos conecta".

CENTRO DE TRASBORDO Y DESINCENTIVO DEL USO DEL AUTO

Además, Diez Tetamanti mencionó propuestas para crear centros de trasbordo que permitan articular el estacionamiento medido con el transporte público. “La idea es dejar el auto más alejadamente, llegar en un transporte público porque me conviene, aparte económicamente me conviene porque no tengo demora, me conviene porque no genero congestión”, afirmó.

“En vez de incentivar a llegar con el auto hasta la puerta del teatro Español, por ejemplo, o del Coliseo, la idea es desincentivar eso", agregó.

El investigador también se refirió a las causas por las cuales los usuarios no utilizan el transporte público: "¿Por qué no usamos los ómnibus? Porque es muy incómodo, porque hay muy poca frecuencia o porque no está cerca de donde puedo ir. Porque no nos dan las condiciones. Incluso en la audiencia misma se plantean cuestiones como que no tienen ni calefacción. Entonces también hay una propuesta de modernización de esos vehículos".

Respecto a la relación con la empresa Patagonia Argentina, aclaró: “Lo que tenemos acceso es a las planillas que nos otorgó la subsecretaría de transporte para que trabajemos en función de esos datos. O sea, como el pliego es un instrumento del municipio y del estado para condicionar la prestación de servicio público, nosotros trabajamos con el municipio. La empresa es la prestadora.”

Sobre las dificultades para renovar la flota, explicó que “hay condiciones de la renovación de vehículos que tienen que ver con la demora en los contratos, en las extensiones indefinidas, etcétera, que hacen que es muy difícil prever.”

Finalmente, Diez Tetamanti reflexionó sobre el impacto de la línea 6 en la estructura del sistema: “Creemos que además de los 40.000 habitantes cercanos que tiene en una extensión de 500 metros para cada uno de los lados de esa línea, contabilizando los radios oficiales, es una línea cautiva para el resto de las líneas, pues es una línea de combinación.”

“¿Qué es lo mismo que en Buenos Aires para cualquiera? Puede ser la línea H o la línea C de subterráneo, no son líneas que rompen la radialidad, si uno tiene que ir al centro, porque a veces no necesitamos ir al centro, estamos obligados a ir al centro. Así que por ahí va un poquito la propuesta.”