Este lunes, en el marco de la la conferencia que dieron sobre ANDIS y la Superintendencia de Seguros, Silvana Casas, desde el Consejo de Discapacidad de Comodoro Rivadavia, puso sobre la mesa un tema que ha sido muy discutido en la ciudad: Pirotecnia Cero.

Al respecto, Casas manifestó: “Toda pirotecnia tiene un impacto sonoro y lo que se escucha (lumínica) excede a esos valores que fueron medidos. Así que evidentemente estamos en presencia de productos que no son los autorizados”. Y agregó, “eso es algo que quedó plasmado también en la última Asamblea del Consejo, que es el pedido y el reclamo a nuestros concejales de que se retraiga la ordenanza que se habilitó en diciembre de 2024”.

Sobre los cambios necesarios para esta ordenanza, Casas puntualizó, “en realidad se necesita una revisión completa, mientras no haya una legislación nacional es imposible controlar que no ingrese pirotecnia de alto impacto”

Subasta online de vehículos secuestrados en Chubut: requisitos y paso a paso para participar

Por último, señaló que ya hicieron entrega de una nota, pero no aún no han sido convocados por el Consejo Deliberante para el tratamiento.

EL APOYO DE LINARES

En consonancia con las declaraciones de Casas, el senador nacional Carlos Linares, publicó su apoyo en redes sociales. “Estoy totalmente de acuerdo. Le pido a los concejales y las concejalas que se revea la ordenanza y volvamos a pirotecnia cero”, afirmó.

PIROTECNIA CERO

Desde el año 2017 existe en la ciudad de Comodoro Rivadavia, la Ordenanza N°12.625 que prohibe la venta y el uso de pirotecnia. Sin embargo, en noviembre del 2024 , se aprobó la habilitación para luz y color, más conocida como “pirotecnica lumínica”.

Tras 20 años de historia, cerrará una zapatería de Comodoro que rematará todos sus productos

Fue presentada por el concejal Ariel Montenegro, impulsor por varios años de la aprobación de una habilitación para la pirotecnia de bajo impacto sonoro y sin estruendo, luego de presentar distintas pruebas, y a partir del acompañamiento de la afirmativa de su bloque de concejales de Arriba Chubut(Gabriela Simunovic, Ezequiel Cufré, Mariela Aguilar, Maite Luque y Marcos Panquilto) y la mano del concejal Omar Latanzio(PLICH), pudo concretar la habilitación de algunos elementos de pirotecnia.