La licitación del servicio de transporte urbano en Comodoro Rivadavia tuvo este lunes su primer paso, con la apertura del sobre n.º 1, correspondiente a la oferta técnica de las empresas interesadas. Solo fueron dos las firmas que presentaron sus propuestas.

Según explicó el doctor Jorge Echelini, integrante de la Asesoría Letrada del municipio, seis empresas compraron el pliego de la licitación, aunque eso no garantiza que todas se presenten efectivamente en la instancia inicial.

“Lo primero que se abre es un sobre técnico, donde la empresa tiene que cumplir con cuestiones formales y de documentación exigida en el pliego. Una vez analizado si cumplen adecuadamente, en otra fecha se abrirá el sobre con la oferta económica”, indicó Echelini en diálogo con ADNSUR.

El análisis de las propuestas técnicas demandará un plazo de 10 días hábiles, siempre que no surjan impugnaciones o pedidos de aclaración. “Puede haber múltiples causas de impugnación, por ejemplo, si un participante considera que otro no cumple con todos los requisitos. En ese caso, interviene la comisión de adjudicación y luego Asesoría Letrada para dar validez a la resolución”, detalló.

CUÁLES SON LAS SEIS EMPRESAS QUE BUSCABAN QUEDARSE CON EL TRANSPORTE DE COMODORO

Tal como anticipó esta agencia, las empresas que compraron el pliego son la actual prestataria, Patagonia Argentina; Etap; Petrosar; el grupo Ceferino (prestadora de Trelew) y otras dos firmas de otras provincias, como San Luis y Misiones.

Hay que recordar que el servicio prestado por Patagonia Argentina tiene una extensión hasta el próximo 1 de diciembre, plazo dentro del que debería realizarse el proceso de análisis y adjudicación del nuevo contrato.

Precisamente, Patagonia Argentina y la empresa de San Luis fueron las únicas que presentaron ofertas para quedarse con el transporte público de la ciudad, según pudo conocer ADNSUR.

EL PLIEGO POSIBILITA LA PARTICIPACIÓN DE DOS PRESTADORAS DISTINTAS

Hay que recordar que el pliego diseñado por el Concejo Deliberante, tras modificar el proyecto inicial del Ejecutivo, prevé la posibilidad de que dos empresas presten el servicio en forma diferenciada en la ciudad, ya que ha sido separado por grupos de líneas. Tampoco se descarta que dos empresas puedan asociarse para brindar un mismo servicio.

La división se dio no por zonas, sino en cantidad de kilómetros equitativos. “Si uno divide sólo por sectores, puede ocurrir que un grupo quede con líneas de bajo rendimiento, lo que desalienta la participación. Por eso equilibramos la carga de kilómetros entre ambos grupos”, había explicado la investigadora del CONICET Leticia Vázquez, referente del Grupo de Geografía, Acción y Territorio del Instituto de Investigaciones Geográficas de la UNPSJB, que brindó apoyo a los concejales al momento de tratar la elaboración del pliego.

Una vez realizada la apertura de sobres, se iniciará el proceso de análisis, que debería realizarse en el marco de los 90 días en que fue extendido el servicio actual, con fecha de caducidad prevista para el 1 de diciembre próximo.