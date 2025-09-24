La apertura del sobre número dos en la licitación del transporte urbano de Comodoro Rivadavia, realizada este miércoles al mediodía, estuvo atravesada por la polémica: la empresa MR presentó una observación respecto al proceso. El secretario de Gobierno, Sergio Bohe, dijo que se debe trabajar a la comisión pre adjudicadora y pidió mantener la prudencia para evitar ser vocero “de un sector en particular”.

Luego de la apertura del sobre número 2 y el planteo formulado por MR, que cuestionó que la oferta de Patagonia Argentina debía ser rechazada por no cumplir una de las exigencias del pliego, de presentar ofertas diferenciadas para cada uno de los dos grupos de líneas en juego, desde el municipio se salió a bajar los ‘decibeles’ al reclamo.

Fue el secretario de Gobierno, Sergio Bohe, quien aclaró que “no existe una impugnación formal”, sino que se trata de una observación que deberá ser analizada por la comisión de preadjudicación. “Será merituada como corresponde, en el marco de un proceso que es complejo y que debe priorizar el interés público por encima de cualquier reclamo empresarial”, explicó en diálogo con Actualidad 2.0.

Nos llevó 20 años llegar hasta acá”

Bohe recordó que llegar a esta instancia demandó casi dos décadas de intentos frustrados. “Nos ha costado 20 años llegar a este punto, después de sucesivos fracasos y caídas de licitaciones en 2022 y 2023. Por eso vamos a ser muy prudentes. La comisión tiene que verificar si los valores se ajustan a los costos del pliego, si las prestaciones en unidades y el esquema operativo son adecuados, y recién después habrá definiciones”, subrayó.

El funcionario destacó que la compulsa no se limita a una oferta económica, como ocurre en una obra pública, sino que se evalúan múltiples variables: la antigüedad de las unidades, la dotación de personal, los esquemas operativos y la capacidad de cada empresa para sostener el servicio durante los próximos diez años.

“Tenemos dos empresas con antecedentes técnicos y capacidad económica para brindar el servicio. Nuestro deber es garantizar que se cumpla el pliego ambicioso que se elaboró junto al Concejo Deliberante y con asistencia de la Universidad”, puntualizó Bohe, al remarcar que la prioridad es “preservar el valor que tiene el transporte público para los comodorenses que todos los días lo necesitan para trabajar, estudiar o visitar a sus familiares”.

Plazos abiertos y cautela

En cuanto a los tiempos, el secretario evitó dar plazos cerrados para la adjudicación. “La comisión ha trabajado con eficiencia: hace menos de dos semanas se abrió el sobre número uno y ya se abrió el segundo. Pero son servicios complejos y hay que evaluar punto por punto. Vamos a darle la mayor celeridad posible, pero con la cautela que corresponde”, sostuvo.

Además, reconoció que el pliego planteaba la presentación de ofertas diferenciadas, pero advirtió que “primero se debe leer cómo fue presentada la oferta y luego se podrán pedir todas las aclaraciones necesarias. Acá lo que se pretende preservar es el interés público del servicio de transporte”.