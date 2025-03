Este martes 18 de marzo, el Gobierno oficializó la modificación de la Ley de Tránsito, que llevaba casi 30 años vigente. A través del Decreto 196/2025, publicado en el Boletín Oficial, se introducen varias modificaciones que buscan agilizar trámites administrativos, reducir costos y mejorar la seguridad vial tanto para conductores particulares como profesionales.

Una de las principales novedades es la creación de la licencia nacional de conducir digital, que será válida en todo el país. Este cambio facilita la renovación de la licencia, ya que los conductores deberán presentar un certificado de aptitud psicofísica de manera online.

Los plazos de renovación serán cada 5 años para menores de 65 años, cada 3 años para mayores de 65, y anualmente a partir de los 70 años. Además, en casos de antecedentes por infracciones graves, será necesario aprobar un examen teórico práctico.

El gobierno respondió tras la polémica sobre la docente a la que se le negó la licencia y falleció

Los conductores principiantes seguirán utilizando un cartel identificatorio durante los primeros seis meses de expedida la licencia, y si cometen faltas graves en los primeros dos años, la licencia será suspendida. Además, tanto los cursos teórico-prácticos como los exámenes de aptitud psicofísica podrán realizarse de manera descentralizada por prestadores públicos y privados, agilizando los trámites y mejorando la accesibilidad.

En cuanto a los conductores profesionales, se eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), lo que simplifica el proceso para los conductores de clases C, D y E, quienes ahora podrán utilizar sus licencias nacionales para el transporte interjurisdiccional de cargas y pasajeros, siempre que sean emitidas por jurisdicciones autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Chile reducirá su jornada laboral: qué significa y cómo afectará al turismo de compras

Por otro lado, los plazos de la revisión técnica vehicular (VTV) también fueron modificados. En el caso de los vehículos de uso particular 0 km, el primer examen se extenderá a los 5 años desde el patentamiento. Para los vehículos usados de hasta 10 años, la revisión será cada 2 años, y para aquellos con más de 10 años, se realizará anualmente. Los vehículos de uso no particular deberán cumplir con la normativa establecida por la jurisdicción local, pero no podrán superar el año para la primera revisión.

Después de 23 años de prohibición, el Gobierno habilitó el ingreso de carne con hueso a la Patagonia

Otro cambio que afecta directamente a los usuarios locales es la nueva disposición sobre tráileres y casas rodantes. Los tráileres categoría O1, que incluyen acoplados y remolques para el traslado de equipaje y elementos recreativos, podrán ser trasladados por cualquier vehículo, con un único Certificado de Seguridad Vehicular (CSV). Antes, se requería este trámite por cada vehículo asociado al tráiler, lo que generaba mayores costos y burocracia.

Estas modificaciones buscan una mayor modernización del sistema de tránsito, simplificando los procesos y mejorando la seguridad vial en todo el país, con énfasis en las necesidades actuales de los conductores, como es el caso de las licencias de conducir y la VTV.

Olas de frío y cambios climáticos: la perspectiva de un meteorólogo sobre el invierno que tendrá Chubut

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR