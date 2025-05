La Licencia Nacional de Conducir Digital ya tiene plena validez para poder circular en Ciudad de Buenos Aires y en 18 provincias, entre ellas Chubut, que adhirieron a la normativa del Gobierno Nacional. De esta manera, los conductores ya no están obligados a portar la versión física del carnet, luego de haberse cumplido el plazo de 60 días establecido por el decreto 196/2025. Entró en vigencia a partir del lunes 19 de Mayo.

Es así que a partir de ahora quienes tengan que renovar o amplíar la Licencia Nacional de Conducir no tendrán que realizar el trámite de manera presencial en un Centro de Emisión de Licencias, sino que podrán hacerlo de forma online, a través de la plataforma Mi Argentina.

El diseño tiene incorporado un código QR que se renueva automáticamente cada 24 horas como medida para evitar adulteraciones e impedir que una persona pueda seguir conduciendo después de la fecha de vencimiento de sus aptitudes psicofísicas.

En Chubut y en otras 17 provincias rige desde este lunes la Licencia de Conducir Digital: ¿Cómo es el trámite?

Este no es un sistema obligatorio, sino optativo, ya que los conductores pueden seguir haciendo la renovación de su licencia en los Centros de Emisión de Licencias tradicionales

La licencia tiene habilitado que la opción de que se pueda descargar la licencia o hacer una captura de la misma desde el aplicativo y poder exhibirla ante las autoridades aunque se encuentren en un área sin cobertura de telefonía celular.

Los nuevos conductores deben seguir sometiéndose a los exámenes teóricos y prácticos y al examen médico habitual para obtener su primera licencia. Una vez aprobados, la licencia estará disponible en el nuevo formato en la App MiArgentina.

Las licencias de conducir que todavía estén vigentes, cambiarán su diseño en la App aunque el documento físico seguirá teniendo la misma validez original. Cuando llegue la fecha de vencimiento, la renovación será como la de todos los conductores, y podrá hacerse de manera online una vez que se realizaron los exámenes médicos.

¿CÓMO ES EL TRÁMITE DE FORMA ONLINE?

🔸El trámite de renovación o ampliación de categoría se realiza ingresando en lncargentina.seguridadvial.gob.ar, desde donde las personas serán redirigidas al ingreso de los datos para validar la App MiArgentina.

🔸Una vez en el perfil propio, seleccionar el tipo de trámite que se desea hacer, renovación y/o ampliación de licencia y abonar el arancel correspondiente.

🔸Abonar las boletas del trámite elegido a través de las opciones disponibles. El trámite de renovación no es gratuito. El costo lo regula cada jurisdicción como actualmente se cobra la renovación presencial.

🔸En el Registro de médicos habilitados, se deberá elegir los prestadores para hacer los cursos y/o exámenes requeridos según la licencia a tramitar.

🔸Concurrir al turno seleccionado, hacer los exámenes que corresponda y esperar que el profesional cargue los datos en el perfil del conductor. El examen médico obligatorio tampoco es gratuito, pero no está tarifado, es libre y cada profesional podrá cobrar según su criterio.

🔸Cuando esa documentación esté cargada correctamente, finalizar el trámite. El sistema va guardando cada paso que se completa y se puede abrir nuevamente en la instancia en la que se pausó la última vez.

🔸Una vez completados todos los pasos, la Licencia Nacional de Conducir se podrá visualizar en el perfil personal de cada conductor en la App MiArgentina.

¿Qué requerimientos técnicos tengo que cumplir para usar la APP de Mi Argentina?

🔸Requiere Android 4.1 y versiones posteriores. Los dispositivos que no cumplan con los requisitos básicos de integridad o no están certificados por Google no podrán descargarse la aplicación.

🔸Requiere iOS 11.0 o posterior. Compatible con iPhone, iPad y iPod touch.

CÓMO DESCARGAR MI APP ARGENTINA

Accede a la tienda de aplicaciones: Abre la Play Store si tienes un dispositivo Android o la App Store si tienes un dispositivo iOS. Busca la aplicación: En la barra de búsqueda de la tienda, escribe "Mi Argentina". Descarga la aplicación: Selecciona la aplicación Mi Argentina y presiona el botón de descarga. Crea una cuenta: Una vez que la aplicación se descarga, abrela y sigue las instrucciones para crear una cuenta. Verifica tu correo electrónico: Recibirás un correo de verificación. Ingresa al correo electrónico y haz clic en el enlace de verificación para activar tu cuenta. Valida tu identidad: Para acceder a servicios que requieran una validación de identidad, deberás seguir las instrucciones en la aplicación para validar tu identidad, lo cual puede implicar el uso de tu DNI digital.

Es importante tener en cuenta que, para crear una cuenta, necesitarás tu número de CUIL, un correo electrónico personal y una contraseña de al menos 8 caracteres, según argentina.gob.ar.