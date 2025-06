El trámite para renovar o ampliar la licencia de conducir, uno de los más comunes entre los ciudadanos, finalmente se modernizó.

Durante años, millones debieron enfrentar largas esperas, turnos complicados y desplazamientos a oficinas físicas para poder completar este trámite esencial. Sin embargo, la digitalización promete cambiar esta realidad para facilitar el proceso.

Sin embargo, desde este año, en Chubut y en otras17 provincias se permite realizar el proceso de forma completamente digital, sin necesidad de turnos presenciales, largas filas ni papeleo. Esta innovación se gestiona a través del sitio oficial y la aplicación Mi Argentina, que concentran cada vez más servicios estatales para simplificar la interacción entre los ciudadanos y el Estado.

Gracias a esta modalidad, los conductores pueden renovar o ampliar su carnet desde cualquier lugar con acceso a internet, ya sea desde un celular o una computadora. La digitalización no solo agiliza el trámite sino que también contribuye a descomprimir la demanda en los centros de emisión, mejorando la experiencia para los usuarios en todo el país.

Por otra parte, quienes ya tienen la licencia vigente pueden consultar su versión digital directamente desde la app, sin realizar ningún trámite adicional. La credencial virtual cuenta con la misma validez legal que el carnet físico y puede ser exhibida en controles de tránsito en todo el territorio nacional.

Esta medida apunta a descomprimir la demanda en los centros de emisión, reducir los tiempos de espera y promover el uso de herramientas tecnológicas para gestiones públicas más eficientes y accesibles.

Según fuentes oficiales, la implementación seguirá expandiéndose en los próximos meses a más jurisdicciones, en un proceso coordinado entre Nación y provincias.

DÓNDE RIGE LA LICENCIA DE CONDUCIR DIGITAL

Entre las jurisdicciones que ya adhirieron se encuentran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén, Mendoza, Catamarca, Chaco, Salta, Jujuy, Chubut , Corrientes, Misiones, La Rioja, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Tierra del Fuego, San Juan, Santa Cruz y Río Negro. En estos distritos, los usuarios pueden actualizar su licencia o ampliarla sin moverse de su casa, accediendo al sistema con su cuenta de Mi Argentina.

Por otro lado y en tratativas por firmar próximamente para adherir, se encuentran Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero y Buenos Aires.

QUÉ SISTEMA OPERATIVO NECESITO PARA USAR LA APP MI ARGENTINA EN EL CELULAR

🔸Android 4.1 y versiones posteriores. Los dispositivos que no cumplan con los requisitos básicos de integridad o no están certificados por Google no podrán descargarse la aplicación.

🔸iOS 11.0 o posterior. Compatible con iPhone, iPad y iPod touch.

Con información de BAE negocios, redactada y editada por un periodista de ADNSUR