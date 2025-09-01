Este lunes, un comodorense que caminaba por la playa en la ciudad, se topó con una difícil situación. Dos lobos marinos se encontraban atrapados en una red de pesca, por lo que el hombre decidió intervenir rápidamente para liberarlos.

En el video, el entrenador de perros cuenta cómo sucedió el rescate. “Hoy cuando caminaba en cercanías del Arroyo la Mata, mis perritos me alertaron sobre una situación grave que estaba pasando. Al ver el movimiento sobre la superficie de la arena, me acerqué y me encontré con este triste escenario”.

"Obviamente con mis propios medios intenté liberarlos, estaban muy atrapados por lo cual busqué rápidamente ayuda y una persona que pasaba por el lugar me ayudó".

“Más allá que al final los lobitos fueron liberados, lo más importante es concientizar a la gente sobre el cuidado del medio ambiente. Si podés ayudarlos, hacelo, pero sino podés pedir ayuda. No te quedes sin hacer nada".

¿Qué debemos hacer ante la aparición de fauna marina en las playas?

Si bien el vecino de la ciudad decidió ayudar a los animales por sus propios medios, los especialistas señalan que la mejor forma de reaccionar ante este tipo de situaciones, es recurriendo al personal especializado.

Ante la aparición de fauna marina en las playas, desde el Área Protegida Punta Marqués, recomiendan:

No cortarles la salida al mar.

No dejar que se acerquen los animales domésticos.

No mojarlos ni forzarlos a volver al mar.

No arriesgarse a mover el animal, solamente dejarlo reposar en su sitio.

Para ayudarlos llamar al 103 - Dirección de Fauna y Flora Silvestre de Chubut.