El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se convirtió en el primer funcionario en someterse al narcotest tras la reciente sanción de la ley provincial que establece la obligatoriedad de estos controles para autoridades de los tres poderes del Estado. El mandatario se realizó el examen este miércoles y los resultados dieron negativos para todas las sustancias prohibidas.

Durante la apertura de sesiones ordinarias, el 1 de marzo, Figueroa había anticipado que sería el primero en cumplir con la normativa, una decisión que ahora quedó materializada con el análisis efectuado. Tras conocer el resultado, expresó que considera la medida “muy positiva” y que aporta tranquilidad a la sociedad respecto de la salud y la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos.

Alcances de la ley del narcotest en Neuquén

La norma obliga a realizar controles toxicológicos al gobernador y vicegobernador, ministros, legisladores, magistrados, fiscales, defensores, intendentes, concejales y consejeros de la Magistratura. También alcanza a secretarios, directivos de organismos autárquicos, empresas estatales, entes de control, el fiscal de Estado y el asesor general de Gobierno.

Entre los principios que garantiza la ley se incluyen la confidencialidad, privacidad, proporcionalidad, no discriminación, protección de datos, derecho de defensa y debido proceso.

Política contra el narcotráfico

El gobernador vinculó la medida con la estrategia provincial en materia de seguridad y lucha contra las drogas. En su discurso del 1 de marzo, había destacado que una de las decisiones más relevantes fue la adhesión a la Ley de Desfederalización del Narcomenudeo, que habilita a la policía y a la justicia provincial a actuar con mayor rapidez frente a delitos vinculados al narcotráfico.