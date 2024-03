Levicoy, fotógrafo de Comodoro y de Télam sobre el cierre de la agencia: "Es un golpe a la democracia"

Este lunes, por órdenes del Gobierno Nacional, intervieron la agencia de noticias Télam y deshabilitaorn el sitio web: “Página en reconstrucción”, dice el sitio web, junto al Escudo Nacional.

Al mismo tiempo, en horas de la medianoche la Policía de la Ciudad de Buenos Aires valló el edificio con trabajadores adentro que cumplían su turno y poco a poco fueron alertando a los colegas de la situación.

En diálogo con ADNSUR, Martín Levicoy, reconocido fotógrafo de Comodoro Rivadavia y trabajador de Télam, explicó que “es muy abrumador el panorama, los modos y las formas”. Y destacó que, si bien sabían la intención del presidente de cerrar la agencia de noticias, no esperaban que se haga “de esta manera tan intempestiva con policía, vallando el edificio, bajando la web de la agencia, que es donde se nutren con cables, con información, un montón de medios de todo el país y del extranjero”.

En tanto, señaló que -si bien están muy sorprendidos- la situación los atraviesa “reaccionando, uniéndonos, reuniéndonos, charlando y presentando acciones en distintos niveles”, para que “se deje este avasallamiento, que no sólo es para la agencia de noticias Télam, es para la democracia, es contra el periodismo. Todo lo que representa este medio es más que una agencia de noticias estatal”.

“Desde lo ideológico, conceptual, es un golpe durísimo que nunca nadie se animó a dar, es un golpe a la democracia. Recordemos que la agencia de noticias Télam forma parte de lo que es el ecosistema de medios de información pública, que no es ni más ni menos que empresas estatales que cubren noticias para garantizar el derecho a la información. Un derecho que está avalado por la Constitución Nacional. La representatividad que tiene la agencia de noticias Télam a nivel federal no la tiene ningún otro medio de comunicación”, sostuvo.

En relación a la representación en todas las provincias, Levicoy recordó que sólo Télam dejó de tener representación en Chubut durante el gobierno de Mauricio Macri, que fue cuando "se cerraron cuatro corresponsalías y una de las cuatro fue en la provincia de Chubut". Y agregó, “esto remite a ese momento y a una profundización de ese modelo de ir contra los medios públicos, contra el acceso a la información que tienen todos los argentinos garantizado por la constitución. Es una locura por donde uno lo quiera ver”.

“Hoy al mediodía, los compañeros hicieron un abrazo simbólico al edificio de Télam a las 12.30. Hay una sensación de desolación, de incertidumbre. Son 700 familias en todo el país que están nucleadas bajo Télam. Y hoy no se sabe qué va a pasar”.

EL POR QUÉ DEL CIERRE

“Sobre el por qué cierran Télam, no hablan sobre el trabajo, no dicen que las fotos no son buenas, no dicen que las notas o las crónicas que se escriben desde la agencia no son buenas, no hablan sobre la calidad periodística, hablan sobre una cuestión ideológica. Y cuando hay un sesgo ideológico por sobre el cual quieren cerrarlo, estamos hablando de una persecución, y ya es una cuestión filofascista por parte del gobierno. No hay otra lectura y bien claro lo dijo el presidente, que era un nido donde estaban kirchneristas. Si bien hay compañeros que se sienten representados por el kirchnerismo, hay un montón de otros compañeros que no y está bárbaro”, argumentó el fotógrafo.

Y continuó, “esa diversidad es lo que nutre la visión de la agencia. De hecho, fue una cuestión paradójica que, luego de que el presidente hiciera el inicio de sesiones en la legislatura en el Congreso, la tapa fue que el presidente anunció el cierre de la agencia. Lo publicamos, Télam no lo esquivó, había fotógrafos haciendo fotos en ese momento en el recinto. Como hubieron a lo largo de la historia un montón de fotografías que no hubieran existido, momentos no serían recordados en la historia del folclore argentino”.

“Desde Malvinas, la recuperación de la democracia, los juicios por la dictadura, Semana Santa, lo que fue el alfonsinismo, la Copa de México 86 con Maradona, hasta la Copa con Messi, siempre ahí hubieron cámaras de Telam, y Milei ya no quiere que los periodistas escriban, que los fotógrafos fotografiemos, quiere dar por terminado una etapa en una institución de la democracia”.

Por último, Levicoy destacó, “yo tengo esperanza de que se revierta, porque entendemos que el decreto no puede modificar una ley, porque la Agencia de Noticias Télam fue creada por ley, no puede en el orden legal un decreto sustituir una ley. Entonces, creemos que hay una luz de esperanza, en ese sentido, y que se atenta con un montón de derechos. No sólo contra el derecho de los trabajadores, sino contra la libertad de expresión, y la ley al acceso a la información pública que tienen garantizados todos los argentinos, esto es un atentado con el Sistema de Información Pública de Argentina", concluyó.