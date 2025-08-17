Leonardo Sbaraglia, uno de los actores argentinos con mayor proyección internacional, está actualmente en México trabajando en la grabación de la segunda temporada de la serie "Las azules". Esta producción, realizada por Apple TV+, retrata la creación del primer cuerpo de policía integrado exclusivamente por mujeres, en el contexto de la conservadora sociedad mexicana de los años 70.

Durante su estadía, el actor concedió una entrevista a un canal de streaming, donde habló sobre sus proyectos actuales, entre ellos la serie "Menem", en la que interpreta al exmandatario argentino. En relación con este personaje, Sbaraglia también manifestó su inquietud por la situación política y social que vive la Argentina en la actualidad.

"Menem, en su momento, para nosotros fue un presidente difícil y duro. Pero lo que estamos viviendo ahora en la Argentina es una pesadilla, realmente, y no sabemos bien dónde termina", declaró.

Sbaraglia afirmó que "Milei se dice admirador de Menem, pero al mismo tiempo vive promoviendo algo de muchísimo odio, muchísima grieta. Es un tipo muy agresivo, al punto casi de lo psiquiátrico".

En ese sentido, puso como ejemplo "todo lo que está pasando los miércoles; el nivel de represión que hay en las marchas de jubilados”, se lamentó, señalando que “desde mi punto de vista, está todo al revés".

Menem era "todo lo contrario”, indicó, calificándolo como “un tipo conciliador y muy persuasivo… Era un tipo que estaba abierto y que apostaba todo el tiempo a la conciliación, al encuentro, al diálogo", agregó.

Al referirse a la tendencia política más o menos global, que ha girado a la derecha extrema en varios países del llamado primer mundo, el acto dijo: “Al margen de Menem y de Milei, de la mano de Donald Trump, Marine Le Pen y la premier italiana (Giorgia Meloni), el mundo está tendiendo a una derechización tremenda, y eso es lo preocupante. Estamos todos un poco shockeados, impactados", se sinceró.